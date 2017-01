Los militantes de C's en Baleares envían 18 enmiendas a los estatutos e ideario del partido para el congreso

Etiquetas

TranC'sparencia confía en que sus enmiendas a la totalidad de los Estatutos e ideario de C's se voten en el congreso

Los militantes de Ciudadanos (C's) en Baleares han enviado 18 enmiendas a los estatutos e ideario del partido para que sean seleccionadas por las comisiones de trabajo y si procede se voten finalmente en el congreso que celebrará el partido el 4 y 5 de febrero.

La mayoría de las enmiendas remitidas por las agrupaciones de C's proceden de Madrid (175), Andalucía (151), Cataluña (120) y Comunidad Valenciana (108), según ha informado el partido. Esto se debe a que son las comunidades con más militantes y por ese motivo tenían derecho a plantear más enmiendas.

Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha han presentado cada una 42 modificaciones; y Murcia, 45. Los militantes de Ciudadanos en Canarias han enviado 28 enmiendas; los de Galicia y Baleares, 18 en cada una; Asturias, 17; Extremadura, 15; Cataluña, 14; País Vasco, 9; La Rioja 7; y Navarra, 3. También han presentado enmiendas las agrupaciones de Bruselas (2), Reino Unido (2) y Ceuta (3), así como la de Jóvenes (3).

TRANC'SPARENCIA

El grupo crítico de afiliados de Ciudadanos denominado TranC'sparencia confía en que sus enmiendas a la totalidad de las ponencias de Estatutos e ideario sean seleccionadas por las comisiones de trabajo y finalmente se voten en el congreso que celebrará el partido el 4 y el 5 de febrero, teniendo en cuenta que 80 de las 864 enmiendas que han aprobado los afiliados son suyas.

Las cerca de 700 agrupaciones de militantes que hay por toda España han tenido tres semanas para decidir, a través de votaciones internas, qué enmiendas quieren presentar a las ponencias de Estatutos, estrategia política y valores. Ahora dos comisiones de trabajo están analizando, desde este miércoles y hasta el domingo, las 864 enmiendas recibidas, para seleccionar las que consideren más representativas.

Solo 60 enmiendas, 20 por cada ponencia, pasarán ese filtro. Pero TranC'sparencia espera que las suyas lo consigan y, de esa manera, se debatan en la IV Asamblea General de Ciudadanos.

En declaraciones a Europa Press, un portavoz de este grupo crítico --que afirma representar a cientos de afiliados de toda España-- ha indicado que 80 de las enmiendas aprobadas por las agrupaciones habían sido elaboradas por ellos.

Se trata únicamente de dos enmiendas a la totalidad, una a la ponencia de Estatutos y otra a la de valores, pero repetidas 41 y 39 veces, respectivamente, para que así tuvieran más probabilidades de ser aprobadas por los militantes.

"SERÍA UN ATROPELLO" QUE SE DESCARTASEN SUS ENMIENDAS

Para TranC'sparencia, estos resultados son "un éxito notable", sobre todo porque los medios con los que cuentan son "escasos" y porque, en su opinión, la dirección del partido tenía "una estrategia orientada a que no saliese ninguna enmienda a la totalidad" planteada por ellos, por la forma en que se tenían que votar las enmiendas.

Lo que esperan ahora es que los grupos de trabajo encargados de seleccionar las 60 enmiendas que irán al congreso de febrero no rechacen las de TranC'sparencia. Habiendo sido aprobada 41 veces la propuesta de modificación del documento de Estatutos y 39 veces la de ideario, creen que "no tendría ningún sentido y sería muy difícil de explicar que no se debatiesen en la Asamblea General". "Sería un atropello en toda regla", ha afirmado el portavoz.

En cualquier caso, las enmiendas que sean descartadas por las comisiones de trabajo serán luego sometidas a una votación de todos los afiliados para que puedan repescar 15 de ellas, tres para cada ponencia, que se sumarán a las 60 ya seleccionadas. Por eso, los casi 600 compromisarios que participarán en el congreso de febrero debatirán y votarán un total de 75 enmiendas.

Los documentos defendidos por TranC'sparencia han tenido el apoyo de agrupaciones ubicadas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, según ha precisado su portavoz.

PROPONE VOLVER AL IDEARIO FUNDACIONAL

Al documento de Estatutos propuesto por la Ejecutiva de Ciudadanos, que fue avalado por el Consejo General el pasado 17 de diciembre, TranC'sparencia presentó una enmienda a la totalidad en la que, por ejemplo, apuesta por limitar el poder del Comité Ejecutivo.

Con ese fin, propone que la Ejecutiva sea elegida en la Asamblea General --no antes, como se va a hacer en esta ocasión--, que su labor sea supervisada por el Consejo General y que no tenga la potestad de nombrar cargos orgánicos y políticos en el partido. También rechaza la creación de un Comité Permanente de la Ejecutiva y de una Comisión de Régimen Disciplinario.

En lo referente a los afiliados, considera que deben tener derecho a presentar peticiones y propuestas y recabar información de los órganos de dirección. Y cuando se les acuse de haber cometido una infracción, quieren que la interposición de cualquier recurso suspenda la ejecución de la sanción hasta la resolución del procedimiento.

En los procesos electorales internos, TranC'sparencia aboga por utilizar siempre el voto presencial, no el telemático, y por que todas las listas que presente Ciudadanos a los comicios a los que concurra se elaboren mediante un proceso de primarias.

Además, los críticos rechazan el documento de valores promovido por la dirección de Ciudadanos y por eso también han presentado una enmienda a la totalidad. Su objetivo es recuperar el ideario fundacional de la formación naranja, manteniendo la redacción sobre el contexto político catalán que dio origen a C's y la referencia al "liberalismo progresista y el socialismo democrático" como las fuentes de las que se nutre el partido.