PSOE: LOS ‘PEDRISTAS’ NO INTERFERIRÁN EN LAS FEDERACIONES AFINES A DÍAZ SI GANAN LAS PRIMARIAS

Adriana Lastra, diputada por Asturias y coordinadora de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, asegura que, de vencer en las primarias, no van a hacer “ningún entrismo” en “ninguna federación” del partido.Lastra, en una entrevista a Servimedia, abogó por la “lealtad” con el resultado que arrojen las urnas el 21 de mayo y, convencida de que el vencedor será Sánchez, dijo que habrá “lealtad” los líderes territoriales afines a Susana Díaz y “apoyo” para que sigan siendo presidentes autonómicos y tengan estabilidad en sus ejecutivos.Preguntada por la continuidad de estos ‘barones’ al frente de sus federaciones, Lastra indicó que primero tendrán que presentarse para repetir como secretarios generales en sus respectivos congresos pero avanzó que “lo que no vamos a hacer es ningún entrismo en ninguna federación del partido”.Según Lastra, una vez que gane Sánchez las primarias, harán lo que hicieron “siempre”, que pasa por un “respeto escrupuloso a los procesos”. “Y, por supuesto, son compañeros que son presidentes autonómicos y, lo que van a tener detrás, es a todo el PSOE, a la base y, en este caso a la dirección federal para tener gobiernos estables y de progreso para volver a ganar las elecciones dentro de dos años”.La diputada asturiana insistió en que “lo importante” es que el día 21 –votación primarias, una vez se sumen los votos, haya un “ejercicio de asunción de los resultados por parte de todos”. “Nosotros los vamos a asumir, me gustaría que los otros lo hicieran”.A su entender, una vez se asuman por parte de “todo el mundo” ese resultado, la unidad del partido surgirá porque “el acuerdo viene solo” ya que, al final, lo que une es un proyecto colectivo que es el del PSOE”. Por ello, sostuvo que lo “fundamental” es que el resultado sea “asumido por todos”-Por último, Lastra se mostró “convencida” de que Sánchez volverá a ser el secretario general del PSOE y no se ve en otra ejecutiva. “Estoy convencida de que el proyecto que va a ganar es el de pedro y es con el que yo más me identifico, me costaría mucho identificarme como miembro de una dirección federal con otro proyecto”.