Ruiz cree que habrá primarias en el PSOE y no entiende que "otra" candidatura apoye a Sánchez, el secretario de "todos"

El secretario de Coordinación y Política Institucional del PSOE cántabro, Ramón Ruiz, cree que se pueden presentar otros candidatos a liderar el partido en la región, al margen de la secretaria general, Eva Díaz Tezanos, que anunció ayer su intención de aspirar a la reelección, y en ese caso, ha recordado, se celebrarán elecciones internas.

"Primarias va a haber, desde luego", ha comentado el también consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, que de todas formas no entiende que una corriente haya avanzado su intención de presentar un "proyecto alternativo" al de Díaz Tezanos y en apoyo a Pedro Sánchez, cuando éste es el secretario general de los socialistas a nivel nacional y "de toda la federación de Cantabria".

Así lo ha señalado Ruiz en una rueda de prensa en la que ha sido preguntado por el proceso congresual de la formación en la región, después de que la actual líder -y vicepresidenta del Ejecutivo PRC-PSOE- haya comunicado a la dirección y a la opinión pública que se presentará a la reelección de cara al cónclave que se celebrará previsiblemente el 29 y 30 de julio, si el comité del PSC cántabro -el máximo órgano entre congresos- ratifica este sábado el calendario acordado por unanimidad de la Comisión Ejecutiva. Según esta propuesta, las primarias se desarrollarían quince días antes, el 16.

En este sentido, el consejero y miembro de la ejecutiva socialista ha recordado que el proceso está ahora en la fase de definir el calendario, que tiene que ser aprobado este sábado por el "órgano competente", el comité regional.

En cuanto al anuncio del citado proyecto alternativo, Ruiz ha comentado que no entiende "que se presente otra candidatura que apoye a Pedro Sánchez", que "es el nuestro secretario general. El de toda la federación de Cantabria".

"Puede haber otra candidatura u otras candidaturas", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que el plazo para que se presenten está abierto y todos los militantes tienen la "libertad" de dar ese paso.

Un paso que ya ha confirmado que va a dar Díaz Tezanos, que optará a la reelección "después de una reflexión y de sentir el apoyo y el cariño de muchos compañeros" del partido.

"He decidido presentarme para continuar y hacer crecer el proyecto de unidad y de fortalecimiento que he impulsado desde el año 2012 en que fui elegida por primera vez secretaria general del Partido Socialista de Cantabria", explicó ayer la número uno del PSOE, que no se decantó por ninguno de los tres candidatos a la Secretaría General a nivel nacional: Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

Por su parte, afines al reelegido líder avanzaron, también ayer, que presentarán un "proyecto alternativo" a la candidatura de Díaz Tezanos, proyecto que "represente las ganas de cambio refrendadas por la mayoría de la militancia" en la Comunidad, donde Sánchez obtuvo más de un 70% de votos en las primarias.

"La gente pide un cambio y se tiene que plasmar" de cara al Congreso Regional, adelatnó Noelia Cobo, una de las 16 delegadas elegidas en Cantabria para el Congreso Federal, que se desarrollará del 16 al 18 de este mes de junio. Esta militante -que se engloba dentro de los doce representantes cántabros afines a Sánchez- no quiso sin embargo dar nombres de esa alternativa, al considerar precisamente que Díaz Tezanos no ha "respetado los tiempos" del proceso congresual nacional.