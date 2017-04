Los 'sanchistas' ven "suficiente" un debate entre candidatos y piden fijarlo cuanto antes

Etiquetas

El ex secretario general centrará la recta final de la campaña en las "grandes ciudades" y cerrará en Madrid

El equipo del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez considera que es "suficiente" con que los candidatos a las primarias por el liderazgo del partido tengan un debate antes de la votación en urna del 21 de mayo, pero piden que se le ponga fecha cuanto antes.

Así lo ha señalado este lunes el coordinador de estrategia y responsable de comunicación de la candidatura de Sánchez, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha explicado que no tienen problema con que haya más encuentros de este tipo, aunque consideran que "con uno es suficiente".

De esta manera, se ajustan a la propuesta de la Gestora del partido, de organizar un encuentro entre los aspirantes que logren hacerse con los avales suficientes para convertirse en candidatos. Este lunes, el portavoz de la dirección provisional, Mario Jiménez, ha apuntado que podría ser "en el ecuador" de la campaña.

Lo que sí ha reclamado Gómez de Celis es que se sepa "ya" cuándo va a tener lugar, porque no quieren entrar en la campaña "con el debate sobre el debate". Además, ha explicado que necesitan cerrar esa fecha para organizar la campaña, que ya tiene una agenda muy apretada, en la que el candidato va a acelerar su actividad.

HASTA AHORA, PEDRO SÁNCHEZ HA LLEGADO A 36.000 PERSONAS

Hasta ahora, Pedro Sánchez ha protagonizado 26 actos, en los que ha llegado a 36.000 personas, a las que hay que sumar las otras 30.000 a las que se ha dirigido su equipo en los 137 encuentros que han celebrado por su parte.

A partir de ahora, continuará con su agenda de encuentros, que también va a empezar a combinar con entrevistas en los medios. El "pistoletazo de salida" será una entrevista en Telecinco este lunes, la segunda que hace en lo que va de año.

Sánchez estrenará la recogida formal de avales --que empieza el próximo jueves-- en Ibiza y un día después estará en Mallorca. El finde semana se lo dedicará a L'Hospitalet y Barcelona, a donde acudirá también el miércoles para asistir al acto de homenaje a la exministra Carme Chacón.

Por el momento, no se han desvelado más datos de su precampaña y campaña, pero el coordinador de la campaña, José Luis Ábalos, ha avanzado que los últimos días de la campaña los dedicará a "las grandes ciudades". En concreto, tiene previsto estar en Valladolid, Valenia, Barcelona, Sevilla y Madrid, donde cerrará la campaña el sábado 20 de mayo.

Algunos de estos lugares habrán sido visitados antes, no así la capital, donde, según indican en su equipo, es probable que no tenga un gran acto hasta ese día, aunque no se descarta que haya otros en la Comunidad. En total, tiene previsto estar en todas las federaciones.

En general, Ábalos ha explicado que la estrategia de la campaña va a ser "la misma" que ha llevado desde que anunció el 28 de enero que se presentaría a las primarias. En estos meses, según ha explicado el secretario provincial del partido en Valencia, han redoblado sus apoyos. "Se nos negó el derecho a ser escuchados y nos lo estamos ganando a pulso", ha afirmado.

En este tiempo, la candidatura ha continuado también con la elaboración del programa con el que se presentará Pedro Sánchez y cuya versión definitiva se hará pública el 10 de mayo en Madrid. El coordinador de estos trabajos, el sociólogo José Félix Tezanos, ha explicado que han recibido 97.000 propuestas a su primer proyecto.