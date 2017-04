Siete medios sancionados en Ecuador por no publicar información sobre el patrimonio de Guillermo Lasso

Etiquetas

Siete medios ecuatorianos fueron sancionados este viernes por no haberse hecho eco de una información publicada por un diario argentino sobre el patrimonio del candidato presidencial opositor, Guillermo Lasso, antes de las elecciones celebradas a principios de abril.

La Superintendencia de Comunicación (Supercom) ha sancionado a las cadenas de televisión Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro y los diarios 'La Hora', 'El Comercio', 'Expreso' y 'El Universo' a pagar una multa de diez salarios básicos (3.750 dólares) que deberán ingresar en los próximos tres días en una cuenta del Banco del Pacífico.

El Supercom aceptó así una denuncia presentada el pasado 27 de marzo pasado por el Observatorio por una Comunicación de Calidad, que reclamaba que dichos medios no habían difundido una información publicada por el diario argentino 'Página 12' en la que se acusaba a Lasso de enriquecerse a través de 49 empresas offshore.

"¿El patrimonio de un candidato a la presidencia... Sus orígenes y el lugar donde éste se encuentra, es o no un hecho de interés público?", sostuvo el máximo responsable de Supercom, Carlos Ochoa, al anunciar la multa.

Según Ochoa, los medios omitieron la información"intencionadamente" y de forma "recurrente", lo que constituye una censura que violó el derecho a la información de los ciudadanos en un "momento histórico" en Ecuador.

Lasso, que perdió en segunda vuelta frente al candidato oficialista Lenin Moreno, denunció que "no solo que el Gobierno hace campaña sucia en mi contra, sino que además sanciona a quienes no se suman". "La sanción de la Supercom muestra la radicalización de un Gobierno totalitario que pretende acabar con la prensa libre", ha denunciado en su cuenta en Twitter.

El presidente saliente, Rafael Correa, se congratuló de la sanción. "Qué bueno que se empoderen los ciudadanos para no ser manipulados. (...) Creen que como los medios de comunicación en su mayoría son negocios privados pueden hacer lo que les da la gana", sostuvo, según informa la prensa ecuatoriana.

Su postura contrasta con la del presidente electo, quien ha dicho que ha pedido que no se aplique la medida. "He pedido que se deje insubsistente eso", señaló, aclarando que solo ha hecho "públicamente" y no ha trasladado expresamente su petición al responsable de Supercom.