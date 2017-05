Los 'susanistas' llaman a la movilización, sin ocultar preocupación, mientras el 'pedrismo' sigue eufórico

Etiquetas

Los partidarios de Susana Díaz en la carrera por la Secretaría General del PSOE aseguran haber iniciado la campaña de las primarias más movilizados todavía para tratar de agrandar la distancia que la presidenta andaluza sacó a Pedro Sánchez en el proceso de avales, pero aunque insisten en su victoria, en las filas del "susanismo" admiten que el resultado de la fase de firmas ha incrementado la preocupación ante una hipotética victoria del ex secretario general, cuyos defensores siguen con su euforia, convencidos de que puede ganar el 21 de mayo.

Las tres candidaturas en liza en esta carrera se afanan en repetir en los últimos días que hay margen de diferencia para variar los porcentajes de apoyo que mostraron las firmas, aunque cada uno desliza visiones diferentes y, en muchos casos, antagónicas. Todos se muestran convencidos de que podrán sacar más votos que avales.

Lo que diferencia a unos y otros es el estado de ánimo con el que afrontan esta 'segunda vuelta' definitiva. Así, una vez metabolizado el 'shock' que supusieron los avales de Sánchez, los 'susanistas' tratan de sacarle provecho al resultado ajustado, que no se esperaban.

Los más positivos defienden que siempre es mejor contar con las filas "tensas" que "relajadas" y sostienen que tener a Sánchez tan cerca en las firmas ha servido para avivar la movilización. En particular, en aquellos territorios en los que creen que se podría haber puesto más energía para recoger más avales.

En particular, estos 'susanistas' confían en que se redoblen los esfuerzos en Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, donde confiaban en una victoria mayor de Susana Díaz, y también en la Comunidad Valenciana, donde esperaban mejores resultados. Pero, además, creen que puede sacar más votos que avales en Andalucía, Cataluña y en Galicia.

Una parte de esos votos que buscan añadirse ahora es la de quienes no avalaron a ningún candidato, pero también tratarán de pescar entre los que firmaron a favor de Patxi López, apoyos que se disputan Díaz y Sánchez.

LOS AVALES, ¿TECHO O SUELO ELECTORAL?

Quienes lanzan estos mensajes optimistas sostienen que Pedro Sánchez ha llegado a su techo electoral con los avales, una lectura que otros 'susanistas' no comparten pues creen que los suyos han tenido que hacer un esfuerzo mayor para conseguir sus firmas que los 'pedristas'.

En lo que si coinciden todos los partidarios de Susana Díaz es en defender que en estas primarias está en juego el partido, porque creen que si el ex secretario general vuelve a los mandos de Ferraz es "el fin del PSOE".

Mientras tanto, los 'pedristas' mantienen su entusiasmo y se ven con muchas posibilidades de ganar el 21 de mayo, dándole la vuelta a los más de 6.000 avales de diferencia que les sacó Susana Díaz. Según dicen, desde que terminó el proceso de avales, no paran de llegarles mensajes de militantes que avalaron a los otros candidatos y que, dicen, van a votar a Sánchez.

En primer lugar, creen que en algunos territorios ha habido "presiones" que se tradujeron en avales para la presidenta andaluza pero no se convertirán en votos y, además, defienden que muchos afiliados que apoyaron a Patxi López estarán ahora con el ex secretario general. Creen que el diputado vasco tendrá aún menos votos que avales.

Por lo que se refiere al día siguiente de la votación, los partidarios de Sánchez defienden que si no gana el ex secretario general, el PSOE no podrá recuperar sus expectivas electorales.

¿QUIÉN ESTÁ NERVIOSO?

Pero, a día de hoy confían en su victoria. Y como muestra de sus posibilidades, señalan al "nerviosismo" que aseguran ver en las filas 'susanistas'.

Sin embargo, en el otro lado, en el equipo de Díaz se sostiene que los únicos que están teniendo "salidas de tono" que sí denotan nervios son los 'pedristas', a quienes atribuyen el incremento de la agresividad en la campaña.

Unos y otros aseguran que éste no será el tono del debate del próximo lunes, para el que hay disparidad de opiniones sobre sus posibilidades de mover el voto. Mientras algunos creen que puede ser el momento decisivo de la campaña, otros alejan que las posiciones están tan "cristalizadas" que no generará grandes cambios.