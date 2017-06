Los vallisoletanos pueden presentar desde hoy sus propuestas al presupuesto del Ayuntamiento para 2018

Etiquetas

Los vallisoletanos pueden presentar desde hoy sus propuestas de inversión dentro del proceso de Presupuestos participativos a través de www10.ava.es/presupuestosparticipativos/ o de forma presencial en las urnas instaladas en los Centros Cívicos y Centros Municipales Hasta el día 1 de julio los vecinos de Valladolid tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas de inversión dentro del proceso de Presupuestos participativos 2017.

Hasta el día 1 de julio los vecinos de Valladolid tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas de inversión dentro del proceso de Presupuestos participativos 2017.

Unas propuestas que, tras la votación que se llevará a cabo en la primera quincena del mes de octubre, se incorporarán en el capítulo de inversiones, al Presupuesto municipal de 2018.

Es un proceso abierto a toda la ciudadanía, mayores de 16 años y empadronados en el municipio, en el que, por primera vez, los vallisoletanos se convierten en protagonistas de la toma de decisiones sobre el presupuesto municipal, con propuestas de inversión y decidiendo en que invertir los 4.000.000 euros -repartidos en 500.000 para cada una de las zonas en las que se ha divido territorialmente la ciudad- que la Corporación Municipal ha puesto a su disposición para este proyecto.

Las propuestas podrán realizarse a través de la aplicación de presupuestos participativos en el enlace https://www10.ava.es/presupuestosparticipativos/ , o de forma presencial en las urnas que al efecto han sido instaladas en los centros cívicos y centros municipales dependientes de la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes.

Quien desee utilizar la aplicación y no pueda, o no quiera, hacerlo en su domicilio, podrá hacer uso de los ordenadores que están a disposición de la ciudadanía en las bibliotecas municipales ubicadas en los centros cívicos.

Algunos ejemplos de inversión que se pueden proponer son arreglar aceras o calzadas, mobiliario urbano, alcantarillado, mejora de la movilidad y el transporte público, peatonal o ciclista, iluuminación, señalización viaria, mejora en urbanización de espacios públicos y equipamientos de pequeña envergadura.

No podrán ser tenidas en cuenta las propuestas que no sean directamente de inversión; no sean competencia directa del Ayuntamiento y sean competencia de otras administraciones; superen el presupuesto disponible, tras la revisión por parte de los técnicos municipales (500.000 euros por zona) y no sean viables técnicamente tras la revisión de los técnicos municipales o no cumplan con la legislación.