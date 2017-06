Los vecinos eligen a partir de este miércoles entre tres diseños para remodelar la pasarela de Pescadería

Etiquetas

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la calle Chafarinas acoge a partir de este miércoles y hasta el viernes el proceso de votación por el que los almerienses participarán en la selección del diseño con el que se remodelará el puente que, sobre la Avenida del Mar, conecta el barrio de Pescadería con la plaza de Pavía.

El proceso participativo permitirá a los ciudadanos que lo deseen emitir su preferencia por uno de los tres diseños ideados por el Área de Fomento en función de las necesidades y aportaciones de los propios vecinos.

Los votos podrán emitirse en horario de mañana, de 08,00 a 15,00 horas, los tres días y en horario vespertino, de 16,30 a 20,30 horas, también el miércoles y el jueves. Para ello, quienes deseen participar en este proceso sólo deberán mostrar el DNI.

Así se ha decidido en la Junta del Distrito Levante, presidida por la concejala Carolina Lafita, y el diseño que más votos tenga será el que finalmente se lleve a cabo.

Los tres diseños, que mantienen en común la adecuación estética del puente, estarán expuestos en el mismo centro de la calle Chafarinas para que los interesados puedan ver las diferencias y tomar una mejor decisión sobre su voto.

El proyecto resultante no tocará la estructura pero sí que vendrá a mejorar todo el conjunto gracias a la inclusión de vegetación y abundantes zonas de sombra que convertirán la pasarela en un auténtico "puente verde".

Las principales diferencias entre los tres diseños que ahora se votarán hacen referencia al tipo de vegetación y a su colocación a lo largo del puente. También se podrán observar diferencias en la barandilla y en el reparto de las áreas de sombra.

Cada proyecto contará con una inversión diferente, de modo que la obra resultante pueda suponer de entre 100.000 a 200.000 euros. No obstante, la información sobre qué costará cada diseño no se va a dar a priori para que no sea el coste lo que pueda determinar la votación ciudadana.

La idea del Ayuntamiento es la de consensuar al máximo el diseño y contar con la mayor participación ciudadana antes de aprobar el diseño y convertir el proyecto en una realidad. Cada almeriense que desee participar en la votación podrá emitir un solo voto y depositarlo en una de las tres urnas que se colocarán para tal efecto. El resultado de la votación se dará a conocer junto con el diseño ganador.