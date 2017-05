La candidatura de Moreno requiere notarialmente la relación de compromisarios al XII congreso del PP

Etiquetas

Miembros de la candidatura del alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, a la presidencia provincial del PP han realizado un requerimiento notarial para conocer la relación de compromisarios que participarán en el XII congreso previsto el 21 de mayo.

En concreto, el vicesecretario de Formación de Nuevas Generaciones, Juan Sebastián Morales, acompañado de un notario se ha personado este mediodía en la sede provincial, en la calle San Clemente de la capital, y ello después de que pasada una semana desde la votación de los afiliados sigan sin disponer del listado de quienes asistirán al cónclave.

Así lo ha indicado a Europa Press Morales, quien ha explicado que el reglamento marco establece que la relación de compromisarios tiene que estar a disposición de los candidatos una vez que se han proclamado. A su juicio, "es algo natural que ambos lo conozcan, pero hay una parte, que es la candidatura ganadora que desconocen los nombres y apellidos de los que participarán".

"Lo que queremos saber, sobre todo, son las actas de los que fueron elegidos, los votados de la urnas el 27 de abril (720 de los 900, ya que 180 son natos)", ha comentado. En este sentido, ha añadido que hubo poblaciones "como La Carolina, que con 52 compromisarios es la que más aporta después de Jaén, donde no hubo votación porque se presentaron tantas solicitudes como plazas" había.

Ha señalado, además, que "en los municipios donde no hay estructuras del partido no se puede nombrar a compromisarios", aunque ha dicho tener "sospechas" de que en algunas localidades en las que no existe esa estructura "han tenido compromisarios", cosa que desconocen y que quieren comprobar precisamente consultando la relación, como también la designación en localidades en las que han podido presentarse menos solicitudes de los compromisarios que les correspondían.

Morales ha aludido a la otra candidatura, la del alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, en la que "se da por seguro su victoria en el congreso y se atribuye los compromisarios, aunque perdieron y que en muchos sitios como La Carolina no han sido votados".

"Nadie se puede atribuir los compromisarios porque al final son afiliados que libremente decidieron presentarse y no había un apartado para poner a qué candidato apoyaba", ha afirmado no sin defender que se debería respetar lo expresado por la militancia, ya que "es de sentido común que si (Moreno) ha sido elegido de forma directa debería serlo también en esa votación representativa".

Este requerimiento notarial se ha producido mientras Miguel Moreno se encontraba en Sevilla en una nueva reunión con Juan Diego Requena y la dirección regional del PP-A para seguir explorando la posibilidad de concurrir al congreso provincial con una candidatura de integración que ponga fin al enfrentamiento entre las dos candidaturas y que éste se acabe traduciendo en una división del partido en la provincia.

La primera votación del pasado 27 de abril la ganó Miguel Moreno gracias al 55,93 por ciento de los votos (2.896 votos de los 5.177 emitidos) frente a los 2.271 (el 43,87 por ciento) conseguidos por Juan Diego Requena. Los dos se han visto abocados a una segunda vuelta después de que ninguna de ellos consiguiera una diferencia de votos superior al 15 por ciento y una vez que la comisión organizadora del XII congreso provincial (COC) elevara a definitivos los resultados tras desestimar "íntegramente" las impugnaciones formuladas por ambos.

El alcalde de Porcuna ha dicho esperar una "propuesta razonable" por parte de la dirección andaluza para articular una candidatura de integración y que todos los implicados sean "generosos" para hacerla realidad. Sin embargo, su homólogo en Santisteban del Puerto sostiene que cualquier posibilidad de integración de las dos candidaturas tiene que ser posterior a la votación de los compromisarios, pero no antes.