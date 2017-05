EL CNI CONTARÁ CON 600 EFECTIVOS MÁS

Etiquetas

- Rufián (ERC) critica el incremento presupuestario, porque “la amenaza a la seguridad nacional no es un referéndum de autodeterminación”. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “deberá incrementar sus efectivos en 600 personas de acuerdo con un plan a cinco años, hasta 2020”.Así lo dijo en el Pleno del Congreso durante la defensa de las partidas presupuestarias de sus departamentos, entre las que están las del CNI, al que se ha dotado para 2017 con 161 millones de euros.La también ministra para las Administraciones Territoriales indicó que la misión del CNI es proporcionar al Gobierno la información para prevenir y evitar “cualquier riesgo y amenaza" que afecte a la “independencia e integridad de España”. Señaló que tras siete años de disminuciones presupuestarias “constantes”, a partir de 2015 se inició un “aumento progresivo” de su presupuesto, que le ha permitido recuperar el “muy necesario incremento personal y de gastos de inversiones”. Destacó que de este incremento de casi 20 millones en el presupuesto respecto a 2016, la mayor parte, unos 17 millones, se destina a inversiones en el ámbito de la renovación tecnológica, lo que supone una elevación del coste de inversiones. Y puntualizó que nada de esta subida es para “los gastos reservados, que son constantes desde 2013”.La vicepresidenta indicó que en el CNI son “conscientes de los desafíos” actuales y “desde hace dos años vive un profundo proceso de transformación” con el fin de “cumplir con la seguridad”. La “máxima prioridad” sigue siendo el terrorismo yihadista y la ciberseguridad, que son elementos contra los que hay que estar “preparados” para “luchar”. “El esfuerzo por alcanzar esta mayor capacitación tecnológica debe ir acompañado de un incrementado de recursos humanos en tanto que los nuevos riesgos exigen capacitación diferente”. De ahí, apuntó, que “el CNI deberá incrementar sus efectivos en 600 personas de acuerdo con un plan a cinco años, hasta 2020”. REFERÉNDUMEl portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió una enmienda contra este incremento, porque cree que “no es necesario gastarse un 8,3% más en el CNI”, al entender que “un país decente no necesita más espías, ni más micros, ni necesita más brigadas patrióticas. Consideramos que un país decente necesita más becas, hospitales y más libros”, agregó. Por ello, pidió que “dejen de gastarse auténticas millonadas en defenderse de una urna y defiendan de una vez a su pueblo”, relacionando esta cuestión con su interés por la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.El diputado independentista ahondó en la cuestión al indicar que “la amenaza a la seguridad nacional no es un referéndum de autodeterminación”, sino que es “echarle a patadas de sus casas” a las personas, y recordó los 500.000 desahucios realizados en los últimos años.Tras estas críticas, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, reconoció que le “cuesta creer” que, “a estas alturas”, ERC defienda que “el CNI está en el centro de la represión política sobre Cataluña”.“Me parece de una extraordinaria gravedad, además de una vergüenza”, expresó Martínez entre aplausos de la bancada popular. Y le trasladó a Rufián que “debe ser duro vivir en la delirante manía persecutoria”.Acto seguido remarcó que “lo que hace el CNI es defender la seguridad de todos, incluida la suya, y esa enmienda suya es en realidad un insulto a un organismos ejemplar del Estado”.Por último, indicó que el CNI es un “servicio modélico” y que es “irónico” que se le acuse de “no ser transparente”.