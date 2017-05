Santamaría justifica el aumento del presupuesto del CNI por el terrorismo yihadista y la ciberseguridad

Etiquetas

ERC rechaza la partida del CNI y la vincula con el referéndum catalán y el PP les sitúa en una "delirante paranoia de la conspiración"

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido este martes el aumento de la partida del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y lo ha justificado en la necesidad de reforzar la ciberseguridad y en la lucha contra el terrorismo yihadista.

"Conscientes de los desafíos existentes, hemos puesto en marcha un plan de refuerzo centrado en la renovación tecnológica como apuesta estratégica para luchar contra el terrorismo yihadista y fortalecer nuestra política de ciberseguridad", ha manifestado en su intervención ante el Pleno del Congreso para defender las partidas de su Departamento.

Así, Sáenz de Santamaría ha explicado que el objetivo es dotar al CNI de las herramientas necesarias para prevenir o evitar cualquier riesgo o amenaza". Por eso, ha dicho que se dedica a este órgano 161 millones, con un incremento de "casi 20 millones" para este ejercicio con respecto al 2016.

UN PLAN TECNOLÓGICO A CINCO AÑOS DE 600 PERSONAS

Sáenz de Santamaría ha recalcado que la ciberseguridad y el terrorismo yihadista son dos "elementos claves" contra los que hay que luchar y estar "preparados". En este sentido, ha señalado que la capacidad tecnológica es una herramienta "esencial e irrenunciable".

Esa mayor capacitación tecnológica, ha proseguido, debe ir acompañada de un incremento de los recursos humanos, "tanto cuantitativa como cualitativamente" porque las "nuevas amenazas exigen una capacitación diferente" a la que tenían hasta ahora los servicios secretos.

Por eso, ha avanzando que el CNI incrementará sus efectivos en 600 personas de acuerdo con un plan a cinco años, hasta el 2020, con el objetivo de contar con "personal adecuado" para manejar esa tecnología.

Desde ERC, Gabriel Rufián ha recriminado a la vicepresidenta que dedique más dinero al CNI, una sección sobre la que ese grupo ha presentado una enmienda de devolución. "Un país decente no necesita más espías, ni más libros ni más brigadas patrióticas porque consideramos que un país decente necesita más becas, más hospitales y más libros", ha manifestado.

ERC: "UN PAÍS DECENTE NO NECESITA MÁS ESPÍAS"

Además, ha pedido al Ejecutivo del PP que deje de "gastarse auténticas millonadas en defenderse de una urna" y "defienda de una vez a su pueblo". "La amenaza a la seguridad nacional no es un referéndum de autodeterminación catalán sino echarle a patadas de sus casas, con 500.000 desahucios los últimos seis años", ha resaltado.

Rufián ha acusado al Gobierno de preocuparse "mucho más" de un "pito y una estelada" en un estadio que de una "mordida en un escaño", al tiempo que le ha echado en cara al PP que quiera cerrar la comisión de investigación sobre la gestión del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y las "cloacas del Estado". "Ustedes junto a su marca blanca, Cs', y su nueva marca blanca, el PSOE, la bloquean diariamente", ha apostillado.

También el diputado de Unidos-Podemos-En Marea, Josep Vendrell, ha afeado a Santamaría que aumenten el dinero del CNI pero dediquen "pocos recursos" a la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se dedica a combatir la corrupción. "Preocupénse ustedes de la UCO también", le ha espetado.

PSOE: ¿HABÍA UN TOPO EN EL GOBIERNO DE GONZÁLEZ?

Por su parte, la diputada socialista María Jesús Serra, ha preguntado a Sáenz de Santamaría por la información que recoge 'El Confidencial' acerca de que el CNI tenía un informante en el Gobierno madrileño de Ignacio González y en el Canal de Isabel II.

"Hoy viene en un medio de comunicación que el CNI tenía un topo entre el año 2012 y 2015. ¿Conocían ustedes las peripecias del señor González desde hace años y al estilo de Rajoy decidieron no hacer nada?", ha interpelado a Sáenz de Santamaría, pero este asunto como otros planteados por los portavoces no ha tenido respuesta porque no ha habido réplica.

En su turno, el diputado del PP Francisco Martínez ha contestado a algunos portavoces, como a ERC, calificando de "extraordinaria gravedad y vergüenza" que ese grupo parlamentario acuse al CNI de estar en el "centro de la represión política sobre Cataluña".

"Debe resultar muy duro para ustedes vivir siempre en la paranoia de la conspiración y en la delirante manía persecutoria", ha enfatizado, para añadir que esa formación "llega al extremo de hacer el ridículo" porque el CNI defiende la seguridad de todos. A su entender, esa enmienda de devolución es un "insulto" a los trabajadores de ese centro y a un órgano "modélico" que trabaja por la seguridad de todos.