El asesor de Seguridad Nacional insiste en que la conversación de Trump con Lavrov fue "apropiada"

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, ha recalcado este martes que la conversación mantenida la semana pasada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, fue "completamente apropiada" y, por tanto, no supuso ninguna "brecha" en materias clave.

"La premisa del artículo es falsa", ha afirmado McMaster, en alusión a las informaciones publicadas por 'The Washington Post' sobre una posible extralimitación de Trump. El propio mandatario ha reconocido que compartió datos y que está en su "absoluto derecho".

"Lo que el presidente discutió con el ministro (ruso) fue completamente apropiado", ha dicho McMaster en rueda de prensa, sin entrar en más explicaciones. El asesor, que ha aludido a las amenazas de Estado Islámico durante la comparecencia, no ha aclarado si se trató de información secreta: "No decimos qué es clasificado y qué no".

Según McMaster, Trump ni siquiera sabía "de dónde venían" los datos que compartió y en ningún caso puso en peligro "fuentes" o "métodos" de Inteligencia al compartirlos con Lavrov. Todo se enmarca, ha añadido, dentro del "intercambio rutinario de información" entre dos países.

McMaster ha dicho no estar "preocupado" por las repercusiones que esta polémica conversación puedan tener para las relaciones de Washington con otros aliados y ha dirigido el foco de nuevo hacia las filtraciones. "Nuestra seguridad nacional está en riesgo por quienes violan la confidencialidad dando información a los medios", ha lamentado.

EXPLICACIONES

Las dudas suscitadas en las últimas horas por la publicación de la información y las sucesivas matizaciones de la Casa Blanca han llevado al Partido Demócrata a exigir la transcripción de las conversaciones. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha subrayado que, "dada la gravedad del asunto", es necesario aclarar las cosas y las transcripciones "son la única manera de que la Administración demuestre categóricamente que las informaciones son falsas".

El director de la CIA, Mike Pompeo, tiene previsto hablar este martes con los miembros de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, según dos fuentes citadas por el portal de noticias 'Politico'. Aunque la declaración estaría pactada de antemano, las fuentes dan por hecho que también se tratará la última polémica.