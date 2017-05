Las 21 frases del debate decisivo de las primarias del PSOE del próximo día 21

Etiquetas

El debate de los tres aspirantesa dirigir el PSOE, que se enfrentarán en las primarias del próximo domingo, ha dejado muchas frases, especialmente en el cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, en el que en varias ocasiones Patxi López ha intentado mediar y actuar de contrapunto.

Díaz y Sánchez han monopolizado el debate y se han echado en cara la situación actual del PSOE, con enfrentamientos sobre el modelo territorial y el modelo de partido, e incluso algunos reproches personales.

Estas son las principales frases que deja el debate:

SUSANA DÍAZ

A Sánchez: "Si tu problema fuese yo habría acabado hace mucho tiempo (...) Tu problema no soy yo, eres tú y cuando la gente no se fía de ti, deberías hacértelo ver".

"Si el PSOE no remonta electoralmente me marcharé sin hacer ruido y sin fracturar al partido. El PSOE es mucho más importante que los tres que estamos aquí".

"La decisión de la abstención fue muy difícil y dolorosa, pero la raíz de problema son los 85 escaños".

"El PP es un partido tóxico, infame, pero tonto no es y sabe perfectamente lo que le conviene y lo que no. Y sabe perfectamente que le conviene un candidato al que cada vez que se ha presentado le ha sacado una ventaja mayor".

"Hemos dado muchos bandazos, (los ciudadanos) no sabían lo que estaban votando. Tú no eres pro Podemos, eres pro Pedro Sánchez, defiendes lo que te viene bien (...) Has entrado y salido de la declaración de Granada, Pedro".

"El PSOE es un partido que está malito".

"No entiendo a aquellos que quieren esconder a Felipe González y a Zapatero".

PEDRO SÁNCHEZ

A Díaz: "Podrás convenir conmigo en que la abstención al PP fue el peor de los errores que hemos cometido (...) Al PSOE no hay que rescatarle de los militantes. Hay que rescatarle del PP".

A Díaz: "Javier Lambán, Ximo Puig, Juan Espadas no se han podemizado por haber pactado con Podemos. ¿O tú te has derechizado por pactar con Ciudadanos?"

"Yo no soy presidente porque puse condiciones encima de la mesa que Pablo (Iglesias) no aceptó".

"Hablando de coherencia con una candidata que no ha presentado aún su proyecto, que lo va a presentar mañana. Antes del recuento, por favor, Susana".

"Apelo a la responsabilidad histórica de los militantes socialistas: O optamos por la vía portuguesa o por la abstención al PP y que las políticas las decida la derecha y no el PSOE"

"Por coherencia y credibilidad, hoy estoy en el paro".

"La abstención fue un error Patxi, tú podías haber renunciado también al escaño".

PATXI LÓPEZ

"La Secretaría General no es ningún billete para llegar a Moncloa. Se necesita una dedicación de 25 horas al día para unir, para vertebrar, para recuperar músculo (...). El PSOE necesita un secretario general a jornada completa, no a media jornada".

"Si soy secretario general lo que haré el 22 es llamaros, decir se ha acabado la broma. Vamos a ver cómo sumamos de verdad, cómo integramos ideas, propuestas y sensibilidad (...) Si no soy secretario general, llamaré al que haya sido elegido y os diré 'a vuestra disposición'".

A Sánchez: "Vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?".

"Como no resolvamos el problema de la división y la definición podemos incluso desaparecer, como están desapareciendo otros partidos socialistas en Europa con el mismo peso y la misma historia".

"El PSOE tiene que volver a ser una esperanza, hoy sólo somos el partido de la bronca interna, que hace de Ibuprofeno de las políticas de la derecha".

"Uno está harto de calificativos como traidores, ratas..."

"No se trata de unir a medio partido para combatir al otro medio, sino de ser capaces de unir al cien por cien de los socialistas".