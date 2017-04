AGUIRRE. EL PSOE-M ESPERA QUE NO VUELVA Y QUE SE SIGA INVESTIGANDO

Etiquetas

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, celebraron hoy la dimisión de Esperanza Aguirre; la primera añadió que se ha de seguir investigando y la segunda que espera que Aguirre no vuelva.Hernández enjuició que la dimisión "llega tarde" y que el tiempo "ha dado la razón a los socialistas", que apoyaron un cambio de gobierno en Madrid apoyando a la alcaldesa, Manuela Carmena. "Era evidente que Aguirre no podía ser la alcaldesa, que era necesario abrir una nueva etapa", dijo."Ahora hay que seguir investigando, esto es sólo la punta del iceberg", añadió, y pidió a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que en este sentido se sitúe junto al PSOE y que explique lo que sepa, porque también tuvo responsabilidad orgánica en los años investigados".Causapié, por su parte, certificó que "Aguirre se ha ido acorralada por la corrupción" y que espera que "sea la definitiva que Aguirre no vuelva". Según dijo, su salida es "una buena noticia para las instituciones, para la democracia y para el Ayuntamiento de Madrid", donde espera que se acabe la táctica de "la bronca y el conflicto como manera de hacer" política de "Aguirre y el aguirrismo".En cualquier caso, de la declaración de ésta dedujo que, "a pesar de dimitir, no ha asumido ninguna responsabilidad", y la instó a "explicar todo lo que sabe", porque "no nos podemos creer que no supiera nada" de la financiación irregular del PP de Madrid bajo su presidencia y de sus campañas electorales.