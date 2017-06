(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. EL GOBIERNO ESTÁ “PREPARADO” PARA DEFENDERSE DEL “NUMERITO” DE PODEMOS

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a todos sus ministros que estén “preparados por si hay que intervenir” en el debate de la moción de censura que comenzará mañana en el Congreso de los Diputados, que se prevé “bronco” y, a la postre, un “numerito nacional” del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y los suyos.Así lo expresó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, en la que reflexionó que “hay que ser un poquito serios con la estabilidad” y defendió que, “hoy por hoy", Rajoy es “la única persona de los líderes políticos que tiene una idea de lo que es España”.“Las instituciones están para tomárselas muy en serio y el Parlamento no es el terreno en el que cuando (en Podemos) pierden el foco y hay que montar un número, se convierta eso en la sede del numerito nacional”, apuntó, antes de subrayar que esta moción “sale perdida de antemano y es ante todo un espectáculo mediático”.No obstante, no quiso adelantar la estrategia que manejan en La Moncloa y se limitó a decir que todos están “preparados” por “si hay que intervenir”, siguiendo así la “instrucción” que les ha dado en este sentido el presidente del Gobierno. “Mañana ya será el día y se verá todo, quién interviene por los grupos y quién, si lo hace, del Gobierno”, señaló.Consideró que detrás de esta moción subyace una estrategia de Podemos para “buscar recuperar el foco a esa audiencia que no puede perder”. “Como la crisis económica está siendo remontada, tiene que encontrar sus huecos para hacer su tarea”, dijo, aunque seguidamente reconoció que el Gobierno se toma "muy en serio” esta moción e irá cargado de “argumentos”.“Ellos buscarán que sea un debate bronco y con golpes fuertes y a mí lo que menos me gusta del Congreso es que se convierta en una batalla campal. Los ciudadanos merecen un debate un poquito más elevado y por nuestra parte así lo intentaremos hacer”, expuso la vicepresidenta del Gobierno.En cuanto a si el Gobierno aprovechará esta moción para hacer autocrítica sobre la corrupción, declaró que “todos, el PP y el resto de partidos, tenemos que hacer una reflexión cuando ocurren estos casos”, aunque seguidamente defendió que en este debate habrá que dejar “muy claro” que el régimen democrático “funciona, depura, juzga, anda a la gente a la cárcel y logra que se recupere aquello que se ha robado”.