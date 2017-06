(AMPLIACIÓN) PSOE. FELIPE GONZÁLEZ IRÁ AL CONGRESO FEDERAL, AUNQUE ESTÁ A LA ESPERA DE INVITACIÓN FORMAL

Etiquetas

- Las invitaciones de Sánchez se han cursado ya desde Ferraz. El expresidente del Gobierno Felipe González acudirá al 39 Congreso Federal que celebrará el PSOE los próximos 16, 17 y 18 de junio, del que saldrá la nueva Ejecutiva que acompañará a Pedro Sánchez como secretario general. Según fuentes próximas a González consultadas por Servimedia, el expresidente, “en principio”, acudirá al cónclave una vez que reciba la invitación que todavía no le ha llegado.Fuentes de Ferraz comentan que es probable que todavía no haya recibido la invitación por el “descontrol” que existe en estos momentos en la organización del congreso, que oficialmente corresponde a la Gestora, como dirección saliente. Tal y como adelanta Voz Populi, Felipe González es el primer ex secretario general del PSOE y, por lo tanto, expresidente del Gobierno socialista que ha confirmado su asistencia. Con el “único problema de que se le cruce algún viaje urgente”, indicaron a Servimedia las fuentes consultadas próximas a González. Según fuentes próximas al equipo de Pedro Sánchez, las invitaciones que ha cursado el secretario general han sido enviadas ya este martes desde la sede de Ferraz. Las invitaciones de Sánchez son personalizadas a los expresidentes del Gobierno y ex secretarios generales, así como a los líderes de otros partidos, organizaciones sindicales y de la sociedad civil.