(AMPLIACIÓN) PSOE. GONZÁLEZ NO ESTARÁ EN EL 39 CONGRESO POR UN VIAJE URGENTE A COLOMBIA

El expresidente del Gobierno Felipe González no asistirá finalmente al 39 Congreso Federal del PSOE por un viaje urgente a Colombia que le ha surgido en el último momento.Según confirmaron a Servimedia fuentes socialistas, González no estará en el cónclave del PSOE en el que será elegida la nueva dirección del secretario general, Pedro Sánchez. El entorno de González había confirmado su asistencia aunque estaba a la espera de invitación formal. Pero el propio González ha telefoneado a Pedro Sánchez el martes por la tarde para comunicarle que finalmente no podría asistir porque le ha surgido un viaje a Colombia que no puede evitar. Antes de conocerse esa circunstancia, fuentes próximas a González indicaron que el expresidente, “en principio”, acudiría al cónclave una vez que recibiera la invitación, si bien ya advertían de que el “único problema" que podría impedir su asistencia es que le surgiera "algún viaje urgente”.Desde el equipo de Sánchez no ponían en duda que los expresidentes del Gobierno socialistas acudirían al Congreso porque ya tenían reservada la fecha desde hace semanas. González, al igual que José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo en la primera fila en el acto en el que Susana Díaz lanzó su candidatura para liderar el PSOE respaldando a la presidenta de la Junta de Andalucía.Tras los resultados de las primarias y la victoria de Sánchez, González admitió que está “en minoría” y manifestó que “hay que fortalecer al partido, hacer un buen congreso y salir con un proyecto sólido, de recuperación”.