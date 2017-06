(AMPLIACIÓN) RAJOY: “HACER POLÍTICA ES HACER LAS COSAS A LO GRANDE Y NO OCUPARSE POR LOS CHISMES”

Etiquetas

- Remarca que el propósito es incrementar el peso de la industria en España hasta el 20% del PIB. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, proclamó este jueves que “hacer política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, tomar las decisiones que hay que tomar y no ocuparse por los chismes”, algo a lo que “desgraciadamente” estamos “acostumbrados” en los últimos tiempos.Rajoy se expresó en estos términos al clausurar en Burgos las jornadas ‘La industria en España. Reflexiones’, organizadas por UGT, en la que ha sido su primera intervención en un acto de esta organización en sus 35 años en activo en la política. “Es bueno que llegue”, reconoció.En su discurso, el jefe del Ejecutivo hizo especial hincapié en la necesidad de “pactar, hablar y acordar” que “las cosas les vayan mejor a todos los españoles”, que es “para lo que se supone que todos nos dedicamos a la actividad pública”.“Tenemos que trabajar juntos”, reclamó a los partidos de la oposición, alegando que “un trabajo conjunto y entre todos no solo es necesario, sino que es casi imprescindible si no queremos hacer el ridículo”. “El diálogo social y el acuerdo político son elementos fundamentales para conseguir nuestros objetivos”, insistió.ALTURA DE MIRAS Y GENEROSIDADDicho esto, se mostró “absolutamente convencido” de que con “altura de miras, responsabilidad y generosidad” se podrán rubricar nuevos acuerdos en el futuro. Como ejemplo, se refirió a la reforma del sistema de pensiones, que “no es una broma” y en la que es “muy importante” acordar para “hacer las cosas bien”.Centrándose en la política industrial española, apostó por seguir “perseverando” y “no dar marcha atrás” sobre lo ya realizado. “Sería bueno que lo hiciéramos de común acuerdo con todos los implicados: Gobierno, agentes sociales y partidos”, apuntó, al tiempo que dijo que le parece “bien” que se hable de un Pacto de Estado por la Industria. En este contexto se enmarca el objetivo de España y de la Unión Europea (UE) de que el sector industrial alcance un peso del 20% del PIB en 2020 y el compromiso del Ejecutivo de “no subir la parte de la factura energética que depende del Gobierno”.Finalmente, el presidente del Gobierno aseguró que seguirá apoyando la I+D+i, así como la introducción de tecnologías digitales en el tejido productivo para mejorar la competitividad del sector industrial.