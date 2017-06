(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. EL PSOE DICE QUE LA MOCIÓN FALLIDA "DESDE ORIGEN” VA A “FORTALECER A AQUEL QUE QUERÍAMOS CENSURAR”

Etiquetas

- Dice que el Gobierno merece “un correctivo político” y anuncia que la semana que viene buscarán la “reprobación” de Montoro. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, consideró este miércoles que el Gobierno del PP merece “la máxima crítica”, una “clara reprobación” y “la aplicación de un correctivo político”, pero criticó que Podemos haya planteado una moción de censura como un "acto fallido desde origen”, porque va a “fortalecer a aquel que queríamos censurar".Ábalos utilizó estas palabras en su estreno en la tribuna como portavoz socialista, durante el debate sobre la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Además de centrarse en criticar al Ejecutivo, también dijo a Podemos que “la cohesión social es lo que une el ideario socialista”. Explicó que la cohesión social es “alimentar el sentimiento de pertenencia a esta nación, sentirse parte de la misma, que no tuviéramos que optar por una bandera o por otra, que nos cobijara a todos y tener un proyecto nacional”. Este proyecto, prosiguió el portavoz parlamentario del PSOE, tendría que permitir ese sentimiento de “pertenencia”. “Y esa es la obra del PSOE: igualar, cohesionar y hacer patria; eso sí, una patria para todos los españoles”, apostilló.En su primera intervención, Ábalos centró sus críticas en el Gobierno y le recordó los casos de corrupción y la próxima comparecencia del presidente Rajoy en los tribunales. El 26 de julio, dijo, se verá una “imagen inasumible para los españoles”, porque por primera vez un presidente del Gobierno en ejercicio declara en la Audiencia Nacional. Además, anunció que la semana que viene buscarán la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de que el Tribunal Constitucional declarase "nula" la ‘amnistía fiscal’ de 2012. Ábalos recordó que esta decisión se produce porque el PSOE presentó recurso de inconstitucionalidad.Tras las críticas al Ejecutivo, se dirigió a Pablo Iglesias para, en primer lugar, agradecerle el “tono” con el que se dirige ahora al PSOE. “No hay color entre ser insultado y ser tratado como esta vez”, y “no sólo agradezco, sino que recojo la invitación” al entendimiento, agregó. Ábalos reiteró que la moción es “ineficaz”, porque no sirve para “desalojar” al Partido Popular del Gobierno, sino que incluso puede “consolidar” al PP y al Gobierno. Por ello, remarcó que la foto final de esta moción será la de los diputados del PP puestos en pie aplaudiendo a Rajoy. El portavoz socialista pidió a Iglesias que no ponga “presión” sobre el PSOE, porque su sentido del voto “en esta ocasión es irrelevante” y “no es verdad” que “nos estamos jugando que Rajoy salga”, debido a que Podemos no ha trabajada para conseguir el respaldo necesario para crear una “alternativa de cambio”.Para cerrar su intervención, Ábalos lanzó cuatro mensajes. A Podemos, que “siempre” les encontrarán para desalojar a Rajoy, pero “no podemos hacer otra cosa que abstenernos ante su moción de censura”. “Abstenerse a veces tampoco es tan grave”, agregó. Al PP y al Gobierno les dijo que “hoy saldrán de esta”, pero “que no lo celebren demasiado”, porque “no salvarán la censura que les plantearán los españoles más pronto que tarde”. También se dirigió a Cs para reprocharle que, pese a sus “deseos de ser los herederos del PP”, “resulta innecesario e incomprensible que cuando han tenido la oportunidad de mostrarse intolerantes frente a la corrupción no hayan contribuido al cambio de gobiernos en la Región de Murcia y en la Comunidad de Madrid”. Por último, lanzó el mensaje de que son “el nuevo PSOE” que está “dispuesto para combatir con justicia las injusticias y convertir la resignación ante los problemas en una nueva esperanza de futuro”.