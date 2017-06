(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. RAJOY REPROCHA A IGLESIAS QUE LIDERE “UNA PARODIA DE CENSURA Y UNA MOCIÓN DE FOGUEO” PARA PERDERLA

Etiquetas

- Responde a Podemos que “no tiene razón ni en el fondo ni en la forma”. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, tomó este martes la palabra por sorpresa en el debate de la moción de censura para contestar a Podemos que "no tiene razón ni en el fondo ni en la forma" y criticar "el uso inadecuado" de esta herramienta parlamentaria, a la que tildó de “parodia de censura” y “moción de fogueo”.Así lo afirmó el propio Rajoy nada más subir a la tribuna tras dos horas y ocho minutos de debate monopolizado por la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien dedicó todo ese tiempo a atacar y descalificar al Partido Popular por los numerosos casos de corrupción que le han salpicado en los últimos años. Rajoy inició su respuesta con ironía, agradeciendo las "fraternales y cariñosas palabras" de Montero con el PP y con el Gobierno de España. "Le estamos muy agradecidos", dijo. "La moderación, la templanza, la mesura y el comedimiento de su intervención pasarán a la historia del parlamentarismo español". El jefe del Ejecutivo llegó incluso a mofarse de la larga extensión de la intervención de Montero al asegurar que mañana la saboreará al leerla en el Diario de Sesiones de la Cámara Baja "siempre que los taquígrafos hayan dado a basto" a copiar sus más de dos horas de discurso como calentamiento previo a la presentación oficial del candidato de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. Rajoy desacreditó "el uso caprichoso que hace de la moción de censura" el partido morado y como contraargumento negó que en España exista una "situación de excepcionalidad democrática por la parasitación de las instituciones del Estado".“PARA PERDER CUALQUIER CANDIDATO VALE”Consideró que esta moción de censura no tiene utilidad porque carece de apoyos. En ese sentido, la definió como una "parodia de censura y moción de fogueo" y recriminó a Iglesias que la encabece en una prueba de que "para perder cualquier candidato vale".Rajoy expresó sus dudas sobre si esta moción es “contra el Gobierno, contra el PP, contra otros partidos o contra el universo o contra todos a la vez”. Por ello, dedujo que la “única y principal pretensión” de esta iniciativa impulsada por Unidos Podemos es “el espectáculo”.Acto seguido, se dirigió directamente al candidato para recriminarle que lidere una moción “que no va en serio” y con la que “no se pretende cambiar de Gobierno”. Se trata, prosiguió, de “un gesto, un juego y un desahogo político sentimental”.En este punto, Rajoy valoró que esta iniciativa “tiene poco que ver con la moción” y “nada con esta Cámara”. “Durante siete meses, este Gobierno no ha tenido tiempo material de llevar a término las tropelías que nos atribuyen”, defendió el jefe del Ejecutivo, refiriéndose a que su Gobierno se formó a principios de noviembre.EL GOBIERNO NO ES CORRUPTOParafraseando a Quevedo, alertó a Montero de que “el exceso es el veneno de la razón” y le pidió que no se deje engañar por sus “maliciosos deseos”, ya que “no se puede decir que asistimos a la descomposición de una trama de poder que intenta atrincherarse”. “Los miembros de este Gobierno no son corruptos”, dijo con vehemencia.También aseguró que el PP “no es un partido corrupto” y precisamente por ello los electores renuevan su confianza en sus dirigentes cada vez que hay elecciones. “He prometido que iba a luchar contra la corrupción y he cumplido mi palabra. No se acabará esta lacra por mociones de censura, se acabará por medidas y leyes”, arguyó.Así las cosas, criticó que en Podemos den “por bueno” todo lo que se publica y se erijan en jueces para “condenar sin pruebas”. “No les interesa la verdad si no sirve para atacar al PP”, valoró, antes de proclamar que él la sentencias las acata, los periódicos los lee y las “habladurías” las “desprecia”.“Señor Iglesias, si querían tomar el cielo al asalto, se han equivocado de puerta, otra vez será”, añadió Rajoy, antes de ahondar en que él ni se salta la ley ni quiebra los principios institucionales. “Son ustedes los que pretenden influir desde la tribuna en el funcionamiento independiente de las instituciones”, apostilló.“HAN RESUCITADO A TORQUEMADA”El presidente recomendó a los dirigentes de Podemos que se inspiren “más en Montesquieu y menos en Torquemada, que lo han resucitado en los últimos meses”, y se centró en Montero para emplazarle a rebajar el tono “exagerado y excesivo” y mejorar un criterio que ahora es “poco fiable”.Tras ello, sacó pecho por sus reformas económicas frente a las duras críticas a su gestión expresadas por la portavoz parlamentaria de Podemos. “¡El trampantojo que nos ha pintado esta mañana no se corresponde con la realidad, se mire por donde se mire!”, exclamó, alegando que “las cosas mejoran cada día”.Criticó que Podemos se dedique a “pintar a España de negro y describen una sociedad de la miseria”. “Necesitan las malas noticias como el comer y, si no las hay, da igual, porque se fabrican, ¿verdad que sí?”, reflexionó el jefe del Ejecutivo, y agregó que en este momento “España crece con firmeza”.“Han degradado la moción de censura hasta convertirla en una herramienta más de agitación social”, lamentó, antes de subrayar que “personalmente” no le molesta esta moción y constatar que “su anunciado fracaso es la mejor noticia para España”. “España gana y ustedes pierden”, remachó.