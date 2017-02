ANDALUCÍA. CIUDADANOS DESCARTA ENTRAR EN EL GOBIERNO DE SUSANA DÍAZ

Etiquetas

- Juan Marín elude el debate sobre la socialdemocracia restando importancia a los “apellidos”. El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, descartó este sábado entrar en el Gobierno socialista de Susana Díaz aunque la Asamblea Ciudadana apruebe entrar en gobiernos autonómicos a partir de 2019.Marín hizo esta aclaración a los periodistas tras escuchar el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva del partido, que expuso el presidente de la formación, Albert Rivera. Aunque cree que “probablemente” los estautos que apruebe la Asamblea establezcan que Ciudadanos pueda entrar en gobiernos autonómicos tras el nuevo ciclo electoral, precisó que “a partir de entonces sí lo hará; antes no y menos en Andalucía”. En este sentido, recalcó: “Respetaremos la palabra que dimos de no entrar en gobiernos que no presidirámos en esta legislatura”. Para Marín, la asamblea está demostrando la “unidad de la inmensa mayoría de los afiliados”, los cuales han podido decir cada uno “lo que piensa y presentar enmiendas” y ahora lo importante es que Ciudadanos salga “preparado para el futuro”, tras el “crecimiento brutal” en afiliados y representación de los últimos años.El líder de C’s en Andalucía eludió entrar en el debate de si se ha de retirar o no la palabra “socialdemocracia” del ideario del partido, alegando que el partido sabe que está “en el centro político” y “lo que menos debe preocuparnos son los apellidos”, que supeditó a que, incluya lo que incluya en sus estatutos, sean “capaces de llevarlo a cabo”, y sus principios y valores “sean útiles al conjunto de la sociedad”. “Lo demás no es asunto de vital relevancia”, zanjó.