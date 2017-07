ARMENGOL CREE QUE SÁNCHEZ DEBERÍA INTENTAR UNA MOCIÓN “CUANDO PUEDA”

Etiquetas

La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, manifestó este jueves que, "cuando pueda", el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería plantear una moción de censura que le lleve a la Presidencia del Gobierno.“Cuando pueda” debe intentarlo, dijo Armengol en un desayuno informativo en Madrid organizado por Europa Press, cuando se le preguntó si Sánchez debería presentar una moción de censura o esperar. “Pedro sabe medir mucho mejor los tiempos que yo, lo hará en el momento que crea más oportuno”, señaló en presencia de la ‘número dos’ del PSOE, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, entre otros dirigentes socialistas. Para Armengol, “vivir en el pasado no tiene mucho sentido, pero no hay que olvidarlo. Y si hubiera habido otro comportamiento por parte de otras formaciones (aludiendo a Podemos que no respaldó un Ejecutivo de Sánchez) ahora no estaríamos deseando que Pedro sea el presidente del Gobierno porque ya lo sería”.Repreguntada sobre si debería intentarlo, confesó que “cuando pueda sí”, uniéndose así a la línea del PSOE que, aunque no lo plantea a corto ni medio plazo, no descarta una moción de censura contra el Gobierno que lidera Mariano Rajoy.