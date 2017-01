RUDI RECHAZA LA ARMONIZACIÓN FISCAL Y DEFIENDE LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES PARA BUSCAR INVERSIONES

Etiquetas

La expresidenta de Aragón y presidenta de la comisión organizadora del Congreso Nacional del PP, Luisa Fernanda Rudi, dijo este miércoles que no es partidaria de la armonización fiscal autonómica y defendió que las comunidades puedan buscar inversiones para su región, como hacía ella cuando estaba al frente del Gobierno aragonés.Así lo indicó en rueda de prensa en la sede nacional del PP, al ser preguntada por el debate que se abrió ayer en la VI Conferencia de Presidentes entre algunas autonomías en torno a esta cuestión.A su juicio, cuando hay corresponsabilidad fiscal, los presidentes tienen que asumir también la “responsabilidad” en la gestión de los tributos de esa región. “Los alcaldes asumen sus responsabilidades en cuanto a fijar los tipos de tributos locales”, recordó.En esta línea, dijo que cada comunidad autónoma tiene que plantear “su proyecto” en base al “margen de maniobra” que posee. “Yo, cuando era presidenta de Aragón, una de las primeras cuestiones que ponía sobre la mesa era el buscar inversiones para mi región”, señaló.“Eso de armonizar para que me den y yo no tenga que dar cuenta a mis electores, yo no soy partidaria”, concluyó Rudi.