(AVANCE) PSOE. GONZÁLEZ NO ESTARÁ EN EL 39 CONGRESO POR UN VIAJE URGENTE A COLOMBIA

El expresidente del Gobierno Felipe González no estará finalmente en el 39 Congreso Federal del PSOE por un viaje urgente a Colombia que le ha surgido en el último momento.Según confirmaron a Servimedia fuentes socialistas, González no estará en el cónclave socialista en el que será elegida la nueva dirección del secretario general, Pedro Sánchez. El entorno de González había confirmado su asistencia aunque estaba a la espera de invitación formal y aún no se había concretado el momento en el que acudiría. El propio González ha telefoneado a Pedro Sánchez para comunicarle que finalmente no podría asistir.