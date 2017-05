Aguado se jacta de que Cs y no Podemos "han conseguido poner en marcha las reformas" que pedía el 15M

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este martes que "si algún partido ha conseguido poner en marcha las reformas que se exigían en las plazas y en las calles" durante el 15M ha sido Ciudadanos y no Podemos.

"De la gente del 15M, ¿qué reivindicaciones ha logrado Podemos? Ninguna", ha respondido Aguado durante el desayuno informativo que ha protagonizado este mañana, en respuesta a una pregunta periodística sobre la moción de censura que el partido de Pablo Iglesias ha presentado contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

El líder regional de Cs ha señalado que muestra su respeto a la política de "forma, de las algaradas, de los besos y sentadas en las alfombras del Congreso, del puño en alto, etc" de Podemos, pero que ellos son más reformistas que rupturistas.

"No entendemos que a mitad de partido se presente una moción de censura sin proyecto ni candidato real. El tiempo que dedicaremos el día 8 a la moción lo perderemos en no hablar de la Cañada Real o de la gratuidad d ellos libros. Esta es política estéril. Yo respeto este tipo de políticas pero no la comparto. Si he dejado mi trabajo en la empresa privada y mi tiempo no es para estar aquí de postureo", ha apostillado.

Entre otras cuestiones, Aguado también ha criticado la propuesta de reforma de la Gran Vía planteada por Ahora Madrid para comienzos de 2018 porque "no hay un plan alternativo" de movilidad. A su juicio, a las políticas del Gobierno local "les falta criterio, están basadas en la improvisación y en las ocurrencias".

"¿Qué pasa con la gente que no vive en Malasaña. No ha habido en acuerdo ni con los comerciantes ni con el transporte público regional. Son administraciones que no se hablan. Tenemos miedo que se colapse el centro de Madrid y que la gente que no tiene alternativa que no sea el transporte privado pueden llegar al centro. Esperamos que este tipo de medidas se tomen desde la prudencia y de manera gradual", ha dicho.