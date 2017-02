Aguirre spbre Aznar: "Le vi ayer y me dijo que no iba a venir"

Etiquetas

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta del partido en la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha asegurado que echará de menos a José María Aznar en el XVIII Congreso del PP, al que el expresidente de honor de este partido no va a acudir. "Le vi ayer y me dijo que no iba a venir", ha dicho.