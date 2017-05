Alcaraz cree que el PP "incita a hablar de corrupción" al reivindicar su pasado y no "ajustar cuentas con su historia"

Etiquetas

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha mostrado su deseo de que pudiera eliminarse del debate político la corrupción, pero ha incidido en que "el que más incita a hablar de corrupción sigue siendo el PP", quien no tiene alternativas más allá de "reivindicar su propio pasado". Ha asumido que en ocasiones todos pueden "cometer excesos" en la remisión del pasado pero "porque es el PP el que no desbloquea y no ajusta cuentas con su historia".