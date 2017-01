Alonso dice al PNV que están "obligados al entendimiento" y le pide abandonar posiciones "sectarias y enquistadas"

Etiquetas

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que el PP y el PNV están "obligados al entendimiento" y le ha pedido abandonar posiciones "sectarias y enquistadas".

En una entrevista a la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Alonso se ha referido, de esta manera, a la palabras del parlamentario del PNV Iñigo Iturrate que ha asegurado que no hay "deshielo" en las relaciones con el PP.

Alonso ha indicado que es una "cuestión de voluntad" y el PP se ha marcado "una voluntad de diálogo desde que ha arrancado la legislatura" y ha recordado que no hay mayoría en el Congreso y tampoco en el Parlamento vasco.

El dirigente del PP ha manifestado que no sabe "si es una cuestión de deshielo o no deshielo, pero estamos obligados al entendimiento y cauces de diálogo". Por lo tanto, cree que hay que "abandonar posiciones sectarias, enquistadas o enrocamientos". "Me sorprende a veces que todo eso lo quiere trufar siempre el PNV con declaraciones como 'no hay deshielo'. Debe ser que les interesa a ellos para mantener una posición victimista", ha añadido.

Por ello, ha pedido a los jeltzales que tengan una posición "pragmática" que se "ciña a los intereses generales". "Pensamos que podemos compartir objetivos y hay líneas que podemos explorar juntos", ha señalado Alonso, para añadir que "también tienen que ver que van por la línea de entenderse y llegar a acuerdos".

Alonso ha reconocido que "más allá de eso, hay muchas diferencias". El dirigente del PP ha asegurado que su formación está ejerciendo en Euskadi la labor de oposición y van a "vigilar" al Gobierno y "ellos (PNV) en otros territorios como Álava su opción sigue siendo los pactos con EH Bildu y ahí es evidente que se produce una congelación en las relaciones que es difícil de resolver".