Arenas presenta las líneas de la ponencia económica y territorial del PP en Santiago, en un acto con Feijóo y Santamaría

El vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas, presenta este sábado en Santiago de Compostela las líneas básicas de la Ponencia Económica y de Administración Territorial, de la que es coordinador y que se debatirá en el XVIII Congreso que los populares celebrarán en febrero.

En el acto, que será clausurado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también intervendrán el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Además, al acto asistirán el resto de redactores de la ponencia: el presidente La Rioja, José Ignacio Ceniceros; el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso; y el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol; además del secretario ejecutivo de Política autonómica, Juan José Matarí.

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, informó esta semana de esta cita, que tendrá lugar al mediodía en un hotel compostelano. Él mismo destacó que cobra "relevancia" en vísperas de la Conferencia de Presidentes, convocada para el martes 17 de enero y en la que está previsto que se aborde, entre otras cuestiones, el modelo de financiación autonómica.

En la línea con la postura expresada por el propio Feijóo en varios actos públicos, destacó que el propio ideario del PP reproduce "la máxima" de no aceptar "privilegios" para unas comunidades sobre otras y de no consentir criterios de reparto que no estén fundamentados "en las necesidades de los ciudadanos".

Tellado subrayó que la ponencia que se presentará este sábado significa "la consolidación" del modelo que Galicia "lleva aplicando en las últimas legislaturas", basado en el rigor como base de la gestión de las cuentas públicas, "en un sistema fiscal que sostenga los servicios públicos sin lastrar la actividad económica y en un país que no cree en los privilegios de los territorios, sino en los derechos de las personas".