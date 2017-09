Ayerdi espera que se produzca la "conversación necesaria" sobre el corredor ferroviario tras la decisión de Fomento

Etiquetas

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha manifestado, tras la decisión del Ministerio de asumir la gestión del TAV, que "no es normal que en un convenio entre instituciones se produzca una decisión como la que tomó el Ministerio" y ha esperado que, "dentro de la normalidad de esta anormalidad, y dentro de los mecanismos establecidos se produzca la conversación necesaria".

Ayerdi ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer en el Parlamento, que "nos toca pensar ahora mismo es nuestra responsabilidad, en términos siempre del interés general de la ciudadanía".

Ha explicado que ayer jueves por la tarde escribieron al Ministerio pidiendo que convoque la comisión de seguimiento porque "a ellos les compete convocar y nosotros como parte firmante podemos solicitar que se convoque". "Hemos pedido que se haga lo antes posible y estamos esperando la respuesta del Ministerio; no tengo duda de que se producirá", ha añadido.

Preguntado si se ha reunido con el cuatripartito para analizar la situación creada tras la decisión de Fomento, Ayerdi ha indicado que "no he tenido ocasión" y "además ayer no tenía tiempo porque, además de estar en el pleno, tenía dos cosas inaplazables y tenía que preparar la comparecencia de hoy".