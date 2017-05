Ayerdi dice que el tercer hilo "ni incrementa capacidad ni soluciona estándares" y aspira a un "corredor potente"

Etiquetas

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado este jueves que el tercer hilo ferroviario "ni incrementa capacidad ni soluciona el problema de estándares" y ha manifestado que aspira a "un corredor potente estratégico para Navarra que tenga capacidad suficiente y cumpla estándares". Ha reconocido que, precisamente sobre la capacidad del tren, "hay diferencias" en el cuatripartito.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al pleno del Parlamento, Ayerdi ha manifestado que la reunión de este jueves con el ministro de Fomento es "importante" con el objeto de "entender el nivel de acuerdo alcanzado entre UPN y PP en lo referente al tramo Castejón-Pamplona" y abordar el bucle de Pamplona.

Según ha expuesto, "además hablaremos de todo el corredor, como siempre". "En su reciente visita a Pamplona el ministro hizo énfasis en el tramo Pamplona-Y vasca, que es sin duda estratégico", ha dicho, para agregar que es preciso hablar del tramo Castejón-Zaragoza. "El corredor es estratégico absolutamente para Navarra", ha aseverado.

Ayerdi ha vuelto a hablar de un corredor para pasajeros y mercancías, sin zonas desconectadas y ha insistido en "la capacidad y en los estándares". "Vamos a ver qué nos dice el ministro, parece que en el tramo Castejón - Campanas nos pueda presentar una propuesta de nuevo convenio porque el actual está superado por la realidad, hay que cambiarlo", ha dicho, para indicar que acude a la reunión con "mentalidad abierta, a escuchar".

Sobre el tercer hilo, el vicepresidente ha dicho que es "una alternativa que ni incrementa capacidad ni soluciona el problema de estándares". "Consiste sólo en que en una vía en la que ya estás ponerle otro hilo, con lo cual es claro que no te soluciona capacidad y es claro que en materia de estándares sólo soluciona uno, el del ancho porque metes el ancho internacional donde tienes ancho ibérico, pero lo demás problemas de estándares no soluciona", ha expuesto.

Por ello, Ayerdi ha señalado que el tercer hilo "es una opción que se puede analizar o no según los tramos, según el contexto y según la situación". "En un tramo en el que haya problema de capacidad el tercer hilo no es una solución", ha manifestado, para exponer que "Navarra tiene un problema de capacidad en el Castejón-Alsasua porque tenemos una sola vía, luego el tercer hilo en ese tramo no soluciona capacidad", ha afirmado.

Según ha continuado, en esta materia es donde "hay diferencias" en el cuatripartito. "A la vuelta de la reunión con el ministro iremos comentando y la posición del Gobierno es clara: capacidad suficiente y estándares. El tercer hilo no da más capacidad", ha insistido.

En este sentido, ha manifestado que "no hay que demonizar" en sí el tercer hilo, "depende en qué situación, en qué tramo y con qué opción temporal puede tener sentido". "Hay que ver en cada caso si se ajusta o no a la necesidad de cada tramo, subtramo o del corredor", ha apuntado, para incidir en que "puede tener un sentido en algunos tramos, en algunos momentos".

"A partir de ahí, mentalidad abierta, el Gobierno traslada con claridad la apuesta por el corredor europeo, traslada la importancia fundamental de que sea mixto, con capacidad suficiente y con estándares de red básica europea", ha defendido, para considerar "fundamental" el corredor Pamplona-Y vasca y Pamplona-Zaragoza.

Ayerdi, preguntado por si aspira a una nueva plataforma ferroviaria, en que aspira a "escuchar al ministro hoy" y "a un corredor potente estratégico para Navarra que tenga capacidad suficiente y cumpla estándares".