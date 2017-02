BREXIT. RAJOY ASPIRA A QUE EL ‘BREXIT’ SE GESTIONE CON “GENEROSIDAD, INTELIGENCIA Y RAPIDEZ”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, transmitió este viernes a la primera ministra británica, Theresa May, su deseo de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) se gestione con “generosidad, inteligencia y, a ser posible, con la mayor rapidez”.Rajoy hizo estas consideraciones en rueda de prensa tras finalizar la primera sesión de trabajo de la reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra hoy en Malta para tratar los principales desafíos que afrontan los países comunitarios.El jefe del Ejecutivo explicó que este encuentro se produjo a petición de la primera ministra británica, a quien pidió que el proceso sea “rápido”, ya que “no hay nada peor que estar en una situación de provisionalidad y pero si es, además, de incertidumbre”.Por ello, explicó que en este proceso “todos” los implicados han de tener un “enfoque constructivo” y enfocar este proceso con “generosidad, inteligencia y, a ser posible, con la mayor rapidez de la que seamos capaces”.Abundó en que para España sería una “prioridad” mantener “el nivel de relaciones humanas y comerciales” que en este momento hay con Reino Unido, que es el tercer socio comercial de nuestro país. RELACIÓN “MUY IMPORTANTE”Recordó, asimismo, que en Reino Unido hay más de 100.000 españoles viviendo y en España residen más de 300.000 británicos de forma permanente, lo que significa que existe una relación “muy importante” entre ambos países.“Yo lo primero que le dije es que Europa va a estar unida en esta negociación del ‘Brexit’. No se va a hacer bilateralmente”, sostuvo Rajoy, que subrayó que en la UE “nadie tiene interés en fastidiar” a Reino Unido. “Esperemos que las cosas vayan bien, así se lo dije”, expuso.Por último, apuntó a que en esta reunión no se trató el tema de Gibraltar. En cualquier caso, incidió en que está claro que “Gibraltar se va de la UE y no se le aplica el acervo comunitario en el mismo instante en el que se vaya el Reino Unido”.