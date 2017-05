Baltar dice que las listas de espera eran "inexactas" y el PSOE le acusa de ser un consejero "opaco"

Etiquetas

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha señalado este martes que la publicación de las listas de espera, tal y como se hacía durante la etapa de gestión socialista, tenía cantidades "inexactas".

En respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, ha señalado que los problemas de los ciudadanos "no se solucionan" con la publicación de listas, y ha avanzado su compromiso de presentarlas trimestralmente en el Parlamento si los grupos lo solicitan.

En su opinión, no se trata de un problema de "opacidad", sino que la Consejería no desea "trasladar números que no son correctos", al tiempo que ha apuntado que se publicarán cada seis meses, tal y como marca el real decreto estatal.

"Lo importante es resolver el problema, no vengo aquí a hacer demostraciones de profesionalidad", ha señalado.

El diputado del Grupo Socialista Marcos Hernández ha señalado que parece que su grupo tiene "un antivirus", porque cada vez que los socialistas dejan el Gobierno "hay problemas informáticos", tal y como ha ocurrido también en la Consejería de Políticas Sociales.

Además, ha comentado que durante la gestión socialista se publicaba "la lista más transparente de Canarias", y frente a ello, ha señalado que Baltar se ha convertido en el consejero de Sanidad "más opaco" de Canarias.

"¿Qué necesidad hay de esconder datos a la población?, ¿qué información se está hurtando?", ha preguntado.