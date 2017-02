EL PSOE CALIFICA A RAJOY DE “MAYORDOMO” Y DICE QUE SU RELACIÓN CON TRUMP RETROTRAE A LAS "PEORES IMÁGENES DE LAS AZORES"

Etiquetas

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, calificó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como una “suerte de mayordomo” por la actitud que ha mostrado ante Donald Trump.Jiménez afirmó en una rueda de prensa que ofreció en Madrid que la actitud mostrada por Rajoy en la conversación telefónica que mantuvo ayer con el presidente de Estados Unidos “nos retrotrae a las peores imágenes de las Azores”, aludiendo al apoyo de España a EEUU en la guerra de Iraq.Desde el PSOE sostienen que la llamada demuestra la “incapacidad” de Rajoy de “impulsar y acompañar” las posiciones internacionales mantenidas por los socios europeos ante las “decisiones intolerables y agresiones a los derechos humanos que se está haciendo la Administración Trump”.“Hoy los españoles comprueban con una cierta vergüenza como su presidente se ha ofrecido como una suerte de mayordomo a EEUU”, en lugar de acompañar a las políticas de los países de la UE. Esta posición, dijo, nos “retrotrae a las peores imágenes de las Azores”, cuando España “se sometía” a los interés de EEUU en lugar de “compartir y mancomunar” una posición de la UE.De esta manera criticó Jiménez la postura de Rajoy de ofrecerse "para ser un interlocutor de Estados Unidos en Europa, en América Latina y también en el norte de África y Medio Oriente”.Desde el PSOE exigen a Rajoy que “aclare qué es lo que se ha hablado” con el presidente de EEUU, máxime cuando no coinciden los temas abordados en la conversación en los comunicados públicos emitidos de los dos Gobiernos. Por parte de EEUU se asegura que se le pidió a España incrementar el gasto militar, dato que no consta en el texto español.Jiménez afeó a Rajoy que “la inmensa mayoría de los españoles están indignados y enfadados con que el presidente no haya exigido y reclamado, en los mismos términos que lo han hecho otros dirigentes europeos, que paren las actuaciones que está llevando a cabo el presidente norteamericano y que están perjudicando elementos esenciales de la gobernanza internacional y amenazando las relaciones con la UE”. Tampoco una actitud de defensa de “México, con quien España tiene que tener acción proactivoa de defensa en común de los intereses”.