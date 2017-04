CANAL. EL PSOE DENUNCIA EL “SILENCIO INSOPORTABLE” DE RAJOY

Etiquetas

La Comisión Gestora del PSOE denunció hoy el “silencio insoportable” de Mariano Rajoy ante “el escándalo que se ha desatado, por enésima vez, en nuestro país como consecuencia de los casos de corrupción que afectan al partido que preside”.Según la dirección socialista, el presidente “parece huir de la realidad siempre que esta le es adversa”, como a su juicio ha demostrado esta tarde en una comparecencia en Brasil. “Por cierto, que llama la atención que el presidente haya buscado refugio en un país con un gobierno que cuenta con un amplio rosario de escándalos de corrupción que están siendo investigados por la justicia de aquel país”.La Gestora le indica al jefe del Ejecutivo que “el PP que preside tiene un problema grave, en forma de una corrupción persistente que ha viciado su financiación durante decenas de años y ante la que el presidente no ha ofrecido ningún tipo de explicación a una opinión pública atónita”.El PSOE vuelve a exigir a Rajoy “que rinda cuentas ante los hechos que afectan a su partido y que son de unas dimensiones y de una gravedad extraordinarias”. La Gestora le avisa de que “el PSOE no va a consentir que siga practicando el escapismo constante que le caracteriza” y le advierte de que “si no quiere dar explicaciones, tendrá que darlas en el Congreso”.