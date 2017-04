CANAL. IGLESIAS: "SI ALGUIEN ES ANTISISTEMA ES EL PP"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que si alguien es "antisistema" en la política española "es el PP" porque está utilizando las instituciones para "proteger" a los corruptos en vez de a los ciudadanos.Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados después de que el día anterior el ministro de Justicia, Rafael Catalá, llamara "antisistema" a quienes cuestionan la labor de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción. "El Gobierno está demostrando que los antisistema son ellos", dijo, reiterando que existe "una trama corrupta que está parasitando nuestras instituciones" con un Gobierno que es "una máquina de corrupción". "No es un problema de que sean ranas, el problema es que es una ciénaga", denunció, y la consecuencia es que los ciudadanos tienen unos servicios públicos "peores". La "cara B" de la corrupción, denunció Iglesias, es que "hay una sanidad peor, una educación peor", y que las instituciones "no trabajan para la gente" sino para beneficiar a "una minoría" cercana al poder político. "Las pruebas están ahí", subrayó, desde los mensajes enviados desde el Gobierno a personas imputadas o el hecho de que "determinados señores corruptos tengan acceso privilegiado al Ministerio del Interior", que está para proteger a los ciudadanos, no a esas personas.Iglesias considera además "gravísimo" que dirigentes del PP conocieran la cuenta de Ignacio González en Suiza y no la denunciaran. Recordó que agentes de la Policía estuvieron trece horas en la sede de ese partido buscando sin éxito discos duros de su contabilidad. "Quizá tengan que buscar más cosas", apuntó.