CANAL. ZOIDO DICE QUE CUANDO HABLÓ CON GONZÁLEZ NO TENÍA “NI IDEA” DE LA ‘OPERACIÓN LEZO’

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que no tenía “ni idea” de la ‘operación Lezo’ cuando el expresidente madrileño Ignacio González le llamó para felicitarle por su inclusión en el Gobierno, comunicación que se produjo después de que Mariano Rajoy formase su nuevo Gabinete en noviembre pasado.Zoido hizo esta afirmación tras recoger esta mañana en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid, en la Puerta del Sol, uno de los premios ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’ concedidos por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Tras esta ceremonia, el ministro fue preguntado por los periodistas por el hecho de que este martes revelara en el Pleno del Senado que Ignacio González le llamó para felicitarle por su designación como titular de Interior y que le propuso quedar a tomar un café, algo que no se produjo.A este respecto, Zoido dijo que interpretó la llamada del expresidente madrileño como un gesto de “cortesía” y que “en absoluto” le ha vuelto a ver después.“TODO LO HE CONTADO” Añadió que no interpretó que González quisiera nada, en referencia a que pudiera intentar informarse de las investigaciones de que estaba siendo objeto. En este sentido, el responsable de Interior remarcó que cuando habló con el expresidente madrileño no tenía “ni idea” de la ‘operación Lezo’, porque no tuvo noticia de la misma “hasta que el otro día se desencadenó”.Zoido argumentó que también le llamaron para felicitarle diversos exministros y presidentes autonómicos y citó el caso de sus antecesores en el cargo con el PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Corcuera. Este último aseguró que llegó a visitarle en la sede de Interior.“El que no lo entienda es porque no lo quiere entender, porque otra explicación no hay”, insistió respecto a la llamada que recibió del expresidente madrileño, al tiempo que sostuvo que todo lo que hay al respecto ya lo ha contado. “Todo lo he contado y todo lo contaré siempre”, remarcó.“Mientras la transparencia sea el objetivo que siempre se persiga, jamás me quedaré con nada que todos deban saber”, concluyó.