MOCIÓN. ELORZA Y CANTERA DEFIENDEN LA ABSTENCIÓN DEL PSOE PORQUE IGLESIAS NO ES ALTERNATIVA

Los diputados del PSOE Odón Elorza y Zaida Cantera defendieron este lunes la abstención en la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque el candidato alternativo, Pablo Iglesias, no cumple los requisitos para poder sustituir al PP. Ambos diputados defendieron la abstención al llegar a la reunión del Grupo Socialista en el Congreso, en el que se debe ratificar la posición decidida por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Odón Elorza subrayó que no solo se vota una censura al Gobierno de Rajoy sino también un programa alternativo que los socialistas "desconocemos", un candidaato con el que "no estamos de acuerdo" y un procedimiento que ha consistido en "aquí te pillo, aquí te mato" buscando posibles contradicciones en el PSOE. Considera por ello que la moción de censura es "inoportuna" y rechazó "quemar un cartucho ahora" que más bien tendrá que utilizar Pedro Sánchez "cuando considere conveniente". Zaida Cantera aseguró también que es posible justificar esta abstención aunque en su momento tanto ella como Elorza combatieran la abstención del PSOE a la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno. Aseguró que Iglesias no es una alternatva "real" al PP más allá del "quítate tú para ponerme yo", y criticó que no se ha sentado con nadie para acordar el programa de Gobierno y los respaldos a la iniciativa. Hay que desalojar a Rajoy pero siendo "realistas", argumentó. "Que deje de jugar con la gente, no se puede ir así por la vida", aseguró.