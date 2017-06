CATALUÑA. ARRIMADAS PREGUNTA A GUARDIOLA POR QUÉ NUNCA HA CRITICADO A ALEMANIA, EEUU O QATAR

Etiquetas

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, preguntó este lunes a Pep Guardiola por qué nunca ha formulado contra Alemania, Estados Unidos o Qatar las críticas que ha lanzado al Estado español.En una rueda de prensa tras la reunión de la dirección de Ciudadanos, Arrimadas juzgó "curioso" que Guardiola nunca haya considerado "autoritario" al Estado alemán o al Gobierno federal de Estados Unidos, a pesar de que uno y otro no permiten las consultas secesionistas de una parte de su territorio. Tampoco ha hecho nunca "ningún comentario" sobre Qatar, donde estuvo trabajando, subrayó, lo cual demuestra una "diferencia de criterio" de Guardiola "en función de dónde esté en cada momento". Arrimadas comenzó la rueda de prensa dando "ánimos" a los compañeros de Ciudadanos en Lleida que han sufrido el octavo ataque a su sede en 10 años, y asegurando que la estrategia de "criminalizarnos e intentar intimidarnos" no va a dar resultado. De los últimos actos públicos del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del vicepresidente, Oriol Junqueras, Ciudadanos concluye que Cataluña tiene un "Gobierno sin rumbo, sin proyecto", más allá de las "ilegalidades" que perpetra y "sin respeto por las reglas del juego democrático". Aseguró que los catalanes están "absolutamente agotados" por el "monotema" y por los casos de corrupción que no se combaten, y reiteró que los ciudadanos no pueden esperar "ni un día más" a que Puigdemont saque a la calle "las urnas de verdad" para que pueda haber un cambio de políticas y de prioridades, "no de pasaporte".