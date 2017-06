CATALUÑA. GONZÀLEZ I SALA: “SI EL SEÑOR GUERRA SE DEDICASE A HACER DE JUBILADO ESTARÍA MEJOR”

Etiquetas

El presidente de Pimec (Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Josep Gonzàlez i Sala, dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que “si el señor Guerra se dedicase a hacer de jubilado estaría mejor”, en reacción a las palabras del exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que cree que el Ejecutivo de Rajoy debería explicar por qué no está aplicando ya el artículo 155 de la Constitución.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Gonzàlez i Sala defendió que Guerra “ha dicho una barbaridad” y que “poner encima de la mesa este tema” le “parece grave y, por tanto mejor estaría callado”. El presidente de los pequeños y medianos empresarios de Cataluña opina que si se llegara a tal situación “sería muy grave para Cataluña y también para España”.En este sentido apeló a los representantes del Gobierno de España y de la Generalitat de Catalunya que asistían a su ponencia (el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; y los consejeros de Interior, Jordi Jané, y de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget) para que “que seamos capaces de ser estadistas y adelantarnos a las cosas y que no vayamos a la velocidad de dos trenes que han de chocar”. Y transmitió el “mensaje empresarial de deseo de un mejor diálogo en el conflicto entre Cataluña y España”.Gonzàlez i Sala volvió a reiterar la posición de la organización que preside, que defiende de “que haya un referendum acordado” e incidió en el “esfuerzo” de las partes “para llegar a compromisos”.Preguntado acerca de las diferencias en la presión fiscal de las comunidades autónomas, Gonzàlez i Sala argumentó que si alguna empresa se marcha de Cataluña es por los “problemas de competitividad” y no por temas de la independencia.