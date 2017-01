CATALUÑA. RAJOY NIEGA QUE HAYA UNA MANERA LEGAL DE QUE LA GENERALITAT TENGA LOS DATOS FISCALES DE LOS CATALANES

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó este martes que haya una manera legal de que la Generalitat de Cataluña pueda tener los datos fiscales de los catalanes, y pidió “mesura, sensatez y sentido común” porque “este espectáculo es ciertamente lamentable”.“No, no”, contestó Rajoy a una pregunta de los periodistas al término de un acto en la FEMP en que se concedió a título póstumo la 'Llave de Oro del Municipalismo' a la expresidenta de la Federación y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Oriol Junqueras, afirmó ayer que tiene esos datos, pero como todas las comunidades autónomas, de una forma legal.El presidente del Gobierno dijo esperar que sea cierto el desmentido inicial de la Generalitat de las declaraciones del exsenador de ERC Santiago Vidal que afirmaba que el Gobierno catalán se ha hecho ilegalmente con esos datos, porque no tiene “por qué poner en tela de juicio” esa negación.No obstante, pidió “un poco de mesura, senatesz y sentido común, porque este espectáculo es ciertamente lamentable” y “España es mucho más importante que eso que algunos están planteando, además públicamente”.Sobre el eventual referéndum de independencia, con el que se volvió a comprometer esta mañana en Onda Cero el expresidente de la Generalitat Artur Mas, Rajoy insistió en su tesis de que “no se puede celebrar un referéndum en el que se decida sobre España sin que lo hagan el conjunto de los españoles” y “lo saben perfectamente los responsales políticos que han entrado en esta dinámica que no conduce a ninguna parte”. Aunque reiteró estar dispuesto a “hablar y entendernos” con la Generalitat, recalcó que no va a “disponer de la unidad de España ni a liquidar la soberanía nacional”. Primero, porque no puede, pues no se lo permite la Constitución; y, segundo, porque no quiere.