CATALUÑA. SÁNCHEZ DICE A RAJOY Y PUIGDEMONT QUE LA “FUERZA DEL DIÁLOGO” ES LA QUE RESUELVE LA CRISIS TERRITORIAL

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que la “fuerza del diálogo” es la que resuelve la crisis territorial en Cataluña.Hizo esta reflexión en declaraciones a los periodistas en su visita a la Feria del Libro de Madrid. Al comentar la conversación que mantuvo con el presidente Rajoy el pasado lunes sobre este asunto, Sánchez recordó que le trasladó que el PSOE “siempre” va a defender la Constitución y la legalidad y, por tanto, siempre, “va a estar al lado del Gobierno. No del PP ni del actual presidente, sino del Gobierno y del Estado en la defensa de la Constitución y la legalidad”.Sánchez contó que la charla con Rajoy fue “corta”, no por el interés sino porque el presidente iba de camino a Portugal; y que fue una “conversación muy cordial”, de las “que tiene que tener el líder de la oposición con el presidente del Gobierno”. Pese a trasladarle el apoyo en la defensa de la legalidad, Sánchez indicó que mantiene “discrepancias” con Rajoy sobre la “solución política” a la crisis territorial en Cataluña porque él entiende que ha habido “ausencia de soluciones” por parte del Gobierno y “desidia” del presidente en estos cinco años. Por ello, sostuvo que Rajoy y Puigdemont deben saber que “la única fuerza que vale es la fuerza del diálogo” y es la que se “necesita” para “resolver” esta crisis que está afectando a los millones de catalanes y al resto de españoles. El líder del PSOE reconoció que todavía “no” ha encontrado el mensaje SMS que afirman desde Moncloa que le envió el presidente de Rajoy tras su victoria en las primarias socialistas, pero le resto importancia y apostilló que “si él lo dice, yo me lo creo”.