CHA critica la ocultación del informe del 010 y cree "no hay motivos para frenar la municipalización"

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha criticado la ocultación del informe de Intervención del servicio del 010, pero ha considerado que "no hay motivos para frenar su municipalización".

Asensio ha calificado de "injustificable" que el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, haya ocultado desde el 23 de diciembre el informe de intervención sobre el proceso de municipalización de las trabajadoras del servicio 010. "En esta fecha, según ha afirmado el Interventor, fue entregado al Gobierno el documento y se ha preguntado "por qué no se envió a los grupos municipales".

En una nota de prensa, ha señalado que "si continúa con esta gestión, el señor Cubero va a agotar todas las posibilidades de municipalizar cualquier servicio en este Ayuntamiento", ha advertido Asensio, quien siempre ha apostado que la vía adecuada pasa por "realizar estudios de viabilidad técnica, jurídica y económica de la remunicipalización de las contratas externalizadas que vayan venciendo".

Según el portavoz aragonesista, "este informe de intervención sobre la remunicipalización del 010 debía haberse hecho público desde el momento en que fue entregado al Gobierno y se ha preguntado "a qué tiene miedo Cubero".

Asensio ha señalado, tras un primer análisis, que el informe no impide la municipalización del servicio del 010. "Únicamente plantea una serie de condicionantes que tienen que ver con la necesaria dotación económica y la modificación de la plantilla municipal". Por tanto, "no hay motivos para no haber hecho público este informe", ha opinado.

Finalmente, Carmelo Asensio ha considerado que los grupos municipales "no se merecen esta falta de transparencia", para dejar claro que "quienes menos se merecen esta actitud son las trabajadoras del 010". Por otro lado, ha lamentado las consecuencias que pueda tener este hecho "en las ya de por sí complicadas negociaciones del Presupuesto para 2017".