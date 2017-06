MADRID. CIFUENTES CREE QUE IGLESIAS UTILIZA LA MOCIÓN CONTRA ELLA COMO "ENSAYO GENERAL" DE LA QUE PLANTEARÁ A RAJOY

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se mostró convencida este miércoles en el marco del Fórum Europa de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiere utilizar la moción de censura contra ella como "ensayo general" de la que la próxima semana él mismo protagonizará contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo dijo tras presentar al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su intervención en el citado acto organizado por Nueva Economía Fórum y tras conocer que Iglesias asistirá este jueves en la Asamblea de Madrid a la votación de la moción de censura contra ella. Cifuentes explicó que en el turno de portavoces subirá a la tribuna Enrique Osorio para dar voz al PP, y "según vaya el debate" el Gobierno presidido por ella decidirá si hace uso o no de su potestad de intervenir en cualquier momento. "A priori no hay por qué anunciar si se va a intervenir o no", dijo. Preguntada expresamente por la anunciada presencia de Iglesias, aseguró que lo ve como parte de la "escenificación" de Podemos en esa moción, que no se plantea como una "censura" a su gestión ya que ella solo lleva 23 meses. En ese tiempo, explicó, "pleno tras pleno", Podemos solo presenta iniciativas referidas a gobiernos anteriores, demostrando que "ha renunciado" a ejercer el control de la gestión actual y se centra en "denunciar y censurar" a los anteriores mandatarios. Cifuentes cree que la moción de censura "no tiene ningún sentido político más allá" de intentar aprovecharla como una "campaña de publicidad gratuita" para la portavoz, Lorena Ruiz Huerta, a la que "no conoce nadie" y a pesar de que la celebración del pleno "cuesta mucho". La presencia de Iglesias y de la "plana mayor" de Podemos, sentenció, forma parte del "show" y obedece a lo que será un "ensayo general" de la moción de censura que la próxima semana se debatirá en el Congreso de los Diputados. "Creo que Podemos en este momento no tiene alternativa ninguna para la Comunidad de Madrid" y solo pretende escenificar ese "show" para tapar la "falta de liderazgo" en la región. "No se sabe si es Lorena Ruiz Huerta, Ramón Espinar... si va a ser el paracaidista que quieren mandarnos...", concluyó.