YAKOVLEV. CIUDADANOS PIDE A RAJOY QUE ORGANICE Y PRESIDA UN ACTO INSTITUCIONAL DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

Etiquetas

Ciudadanos registró este martes en el Congreso de los Diputados varias iniciativas en relación con el accidente del Yak-42, entre ellas una en la que insta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a organizar y presidir un acto institucional de homenaje a las víctimas. En rueda de prensa, el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, expresó su confianza en que esas iniciativas ayuden a "cerrar de una vez por todas este lamentable espectáculo" de catorce años "esperando una reparación a las víctimas por parte del Gobierno". Gutiérrez subrayó que las mayorías absolutas "no han ayudado" a cerrar este caso y ahora, una vez que "se han acabado" y se impone el diálogo, hay que "ayudar a paliar" el dolor de las familias de las víctimas aunque sea "tarde". "Mejor tarde que nunca", apuntó. Para ello, Ciudadanos quiere que el Congreso de los Diputados reclame a Rajoy una declaración "solemne" en la que sea él y no solo la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien pida perdón a las familias y asuma la responsabilidad patrimonial del Estado de la que habla el Consejo de Estado en su dictamen. Además, quieren que el Congreso le pida que organice y presida un acto institucional de homenaje a las víctimas en el aniversario del siniestro, el próximo mes de mayo. En otra de las iniciativas, Ciudadanos propone una modificación legal para que las empresas que incurran en "negligencia grave" o "dolo extraordinario", como es el caso de la que contrató ese vuelo, queden automáticamente inhabilitadas para recibir subvenciones públicas sin que esa decisión tenga que emanar de un juez en una sentencia. Gutiérrez recordó que la empresa contratista de ese vuelo no solo incurrió en una "flagrante irresponsabilidad" sino que después del siniestro recurrió las decisiones judiciales dilatando el proceso y agravando "muchísimo" el dolor de las familias de las víctimas.