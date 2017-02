CONGRESO PP. DOS FOTOS DE AZNAR, ÚNICA PRESENCIA DEL EXPRESIDENTE EN EL CONGRESO DEL PP

Etiquetas

- El PP recuerda también a Rita Barberá en el video previo a la intervención de Rajoy. La figura del ex presidente del Gobierno y del PP José María Aznar en el 18 Congreso Nacional de los populares se ha reducido a dos imágenes en el video que ha precedido al discurso de su sucesor, Mariano Rajoy.En el vídeo de poco más de un minuto, en el que se daba un repaso a la historia democrática de España, se colaron dos imágenes de Aznar cuando ocupaba la Presidencia del Gobierno. La primera de ella cuando firmó el pacto alcanzado por el Ejecutivo con los sindicatos CCOO y UGT en 1996 y la segunda, en una conferencia con Javier Solana cuando el socialista era secretario general de la OTAN.Este es el primer cónclave de los populares en el que Aznar ha declinado la invitación y no se le ha visto por el congreso después de que a finales del año pasado anunciara que dejaba de ser el presidente del honor del PP y desvinculó la Fundación FAES por desavenencias con la política de Rajoy.El video se difundió en el plenario en la segunda jornada del congreso del PP después de que la presidenta Cristina Cifuentes anunciara que sólo se había presentado la candidatura de Mariano Rajoy para la Presidencia del PP. Con las luces apagadas se rememoraron los que, a juicio de los populares, son los 40 mejores años de la historia de España, en los que el país se ha erigido como ejemplo de modernización y trabajo, desde la llegada en 1979 de la democracia. El video evoca una historia de “diálogo, consenso, generosidad y voluntad, escrita por todos” los españoles, durante la transición hasta llegar a una España “ejemplar”. A continuación se proyectaron imágenes de Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, y el rey Juan Carlos en el mensaje de la noche del 23-F de 1981.También se recordaron puestos relevantes que han ocupado españoles en instituciones y organismos internacionales como Javier Solana o Loyola de Palacio. Acto seguido se mostraron imágenes de Rajoy con líderes internacionales como Angela Merkel, Barack Obama, Xi Jinping o la presencia del presidente del Gobierno en una reunión dentro del G-20.Se intercalaron imágenes de la vida cotidiana con logros de deportistas y de la cultura española como la del entonces príncipe Felipe como abanderado en los JJOO de Barcelona’92. La figura de Felipe VI también apareció en el momento en el que su padre le ajusta el fajín de general en el momento en el que asumió la Jefatura del Estado.En el video no aparecen muchos dirigentes el PP pero sí se ve a Rajoy con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida recientemente, que aparece también en varias instantáneas.