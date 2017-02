(AVANCE) CONGRESO PP. RAJOY EXPLICA QUE LA "PRIORIDAD" DE COSPEDAL DEBE SER EL GOBIERNO Y MAÍLLO LLEVARÁ "EL DÍA A DÍA" DE GÉNOVA

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, explicó este lunes que el nombramiento de Fernando Martínez Maíllo como coordinador general del partido responde a que ahora le toca gestionar "el día a día" de Génova, porque María Dolores de Cospedal también es ministra de Defensa y su "prioridad" debe ser trabajar para el Ejecutivo.En una entrevista a Televisión Española recogida por Servimedia, Rajoy justificó así el cambio que ha realizado en la cúpula del PP durante el 18 Congreso Nacional celebrado este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, donde fue elegido presidente del partido por cuarta vez consecutiva."Yo me dedicaré al partido un poco los fines de semana y los lunes, igual que Cospedal, y por eso nombramos al coordinador general", dijo tras recordar que esta figura también existió entre 1996 y 1999 con José María Aznar como presidente, Francisco Álvarez-Cascos como vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP y Ángel Acebes como coordinador general.Rajoy adujo que Cospedal no pierde competencias en Génova con este nuevo organigrama, porque sigue siendo la secretaria general. En todo caso, dijo, "pierde las mismas atribuciones que pierdo yo". "Es la secretaria general y lo ha hecho muy bien, pero ninguno de los dos vamos a estar allí al frente. Lógicamente el día a día lo tiene que llevar Maíllo, y María Dolores y yo llevaremos algunos temas", añadió.Además, negó que el ascenso de Maíllo pretenda restar poder a Cospedal para mantener un equilibrio con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy aseguró que son "dos personas que están ahí y continúan ahí porque confío en ellas y además lo han hecho muy bien, y como lo han hecho muy bien no tengo que cambiarlas".