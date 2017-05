BORRÀS CONSIDERA UN INSULTO QUE MILLO ACUSE LA GENERALITAT DE UTILIZAR POLÍTICAMENTE EL CAOS EN EL AEROPUERTO

Etiquetas

La consejera de Vivienda y Administraciones Públicas, Meritxell Borràs, considera “insultante” que el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, insinúe que la Generalitat está utilizando el caos en el aeropuerto del Prat, por las colas en el control de pasaportes, para alimentar el discurso soberanista. Borràs lo dijo hoy durante el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’.La consejera de la Generalitat insistió en que la responsabilidad del problema, y su solución, es exclusivamente del Gobierno, y consideró “curioso” que en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas no existan los mismos problemas que en el Aeropuerto de El Prat, de Barcelona. En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Borràs dijo que “igual sí que quieren hacer creer que en Cataluña ponemos las cosas más complicadas, hasta aquí de cargarnos con las culpas”.En el encuentro informativo también estaba el consejero de Territorio, Josep Rull, que el miércoles lamentó que no asistiera ningún representante del Gobierno a la reunión que convocó de urgencia en la sede de su departamento para abordar el problema de las colas en el aeropuerto. Borràs criticó la actitud que está tomando el Gobierno central en muchos ámbitos, ya que “es una actitud propia de una democracia enferma", y denunció una vez más que hay políticas estatales que frenan las autonómicas en materia de vivienda. Según dijo, en su departamento se trabaja para presentar en las próximas semanas un índice de referencia del precio del alquiler que no contará con el apoyo del Estado y por lo tanto será una mera recomendación para el sector, que tiene que ayudar a reconducir el mercado del alquiler a unos precios más asequibles para los ciudadanos. Borràs lamentó que el Estado recurra en el Constitucional la mayoría de las normas legales que aprueba la Generalitat, y que no colabore en las políticas de vivienda que promueve el Gobierno catalán. En este sentido criticó las nuevas ayudas a la vivienda que anunció el ministerio hace unas semanas. Borràs insinúa que recuerdan las de la Renta Básica de Emancipación que “acabaron siendo un desastre y que nos están obligando actualmente a reclamar a centenares de jóvenes parte de la ayuda recibida”.