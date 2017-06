REINO UNIDO. EL PP CONSIDERA QUE LA POSICIÓN DE MAY SOBRE EL 'BREXIT' “PUEDE VERSE MATIZADA” POR LOS RESULTADOS

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, consideró este viernes que los resultados en las elecciones británicas abren un escenario de pacto y que la posición de la primera ministra, Theresa May, “puede verse matizada” a partir de este momento en lo relativo al ‘Brexit’.Hernando valoró el resultado electoral, que arroja, por el momento, 313 escaños para los conservadores de May -quedándose a 13 de los necesarios para confirmar su mayoría parlamentaria-, al participar como ponente en el desayuno de Vanity Fair ‘Fontanería de pactos: ¿Cómo negociar cuando se gobierna en minoría?’. En este foro, indicó que la situación que se abre ahora es que “el Gobierno va a tener que pactar”. “Hay que pensar qué puede venir en el futuro y cómo puede afectar al fenómeno de la marcha del ‘Brexit’”, reflexionó, antes de señalar que la “línea dura” que May mantiene en este sentido “puede verse matizada” precisamente por estos resultados.“Esto puede servir para que esas negociaciones puedan encararse de forma diferente; esto sería lo que desearía”, manifestó Hernando, para seguidamente poner de relieve la importancia del “diálogo” en momentos en los que no se revalidan mayorías absolutas. “Estos son los tiempos que corren en toda Europa”, agregó.En Gran Bretaña, prosiguió Hernando, “tiene que consolidarse un Gobierno dialogante, con acuerdo con el resto y dialogante con el resto de Europa” en unos momentos en los que los países comunitarios “no necesitan levantar muros ni entre países ni dentro de sus propios territorios”.