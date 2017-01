HERNANDO (PSOE), CONVENCIDO DE QUE TODOS LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS TRABAJARÁN “CON ENTUSIASMO” PESE A LAS DIFERENCIAS POR LAS PRIMARIAS

Etiquetas

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, se mostró convencido este martes de que todos los diputados trabajarán “con entusiasmo” para desarrollar sus labores, pese a las diferencias ya manifestadas por algunos parlamentarios ante los distintos candidatos que se presentan a las primarias por la Secretaría General del PSOE.En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Hernando no dudó del trabajo de los diputados socialistas cuando se le preguntó si puede darse una división en el grupo parlamentario una vez que ya hay dos personas que se han postulado como candidatos a las primarias (Patxi López y Pedro Sánchez) y varios diputados ya han expresado sus apoyo incondicional a uno u otro.“Estoy convencido de que todos van a trabajar con entusiasmo para desarrollar el mandato que nos han encomendado los ciudadanos, que es controlar al Gobierno, traer al Congreso iniciativas y propuestas que nos encomiendan los ciudadanos y asociaciones, territorios, seguir sacando adelante iniciativas con otros grupos parlamentarios, y estoy convencido del magnífico trabajo que van a seguir haciendo los diputaos socialistas", indicó.Por otra parte, preguntado por la candidatura de Pedro Sánchez para recuperar el liderazgo del partido, Hernando mantuvo la posición de no comentar asuntos orgánicos que se han adoptado desde la dimisión de Sánchez y la instauración de una Gestora en el PSOE. "Les voy a pedir de nuevo disculpas, perdón y compresión. Perdón por no responder a aspectos del proceso congresual; y compresión de que sean concientes de la responsabilidad que tengo y que sea prudente", explicó.